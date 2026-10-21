सहरसा एयरपोर्ट पर संकट के बादल, टर्मिनल भवन का टेंडर रद्द; फ्लाइट का सपना अधर में लटका

सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन और एटीसी टावर के निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इस टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। चार कंपनियों ने बोली लगाई थी। हालांकि, एजेंसी चयन से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अचानक निविदा को रद्द कर दिया, जिससे सहरसा से फ्लाइट का इंतजार लंबा हो गया है।

सहरसा, नगर संवाददाता। शहर और आसपास के जिलों के लोगों के हवाई सफर का सपना फिलहाल अधर में लटकता नजर आ रहा है। सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन और एटीसी टावर का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इसके लिए चार कंपनियों ने बोली लगाई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए टेंडर को रद्द कर दिया। वास्तविक कारण पता नहीं चल पाए हैं। सहरसा हवाई अड्डा का अपग्रेडेशन को दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर समेत अन्य निर्माण कार्य होने हैं, जबकि दूसरे टेंडर में रनवे पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को कराया जाएगा।

सहरसा हवाई अड्डा को कोड-2 बी टाइप के विमानों का संचालन लायक बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली निविदा 22 अप्रैल 2026 को जारी की थी। इसके तहत प्री-फैब स्टील स्ट्रक्चर टर्मिनल बिल्डिंग, प्री-इंजीनियर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर, फायर स्टेशन और अन्य भवनों का निर्माण किया जाना था। टेंडर 16 जून को खुला था और इसकी प्रक्रिया 14 जुलाई को पूरी हो गई थी।

पहले टेंडर में चार कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी-अपनी बोलियां लगाई थीं। उम्मीद थी कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर सहित अन्य काम तेजी से शुरू हो जाएगा। हालांकि, पिछले सप्ताह (14 अक्टूबर) को अथॉरिटी ने अचानक इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

इन कंपनियों ने लगाई थी बोली इस टेंडर में जिन चार कंपनियों ने बोली लगाई, उनमें आद्याराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आनंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड , एमएचपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एससीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी शामिल है।

रनवे के टेंडर की प्रक्रिया चल रही सहरसा एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए दूसरा टेंडर सितंबर महीने में निकाला गया। इसके तहत रनवे पुननिर्माण और अन्य सिविल कार्य कराए जाएंगे। इस टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है और कुछ दिनों में पूरी होने वाली है। दूसरी निविदा में दो कंपनियों ने बोली लगाई है।

पहली निविदा रद्द होने के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नए सिरे से टर्मिनल और एटीसी टावर का टेंडर जारी कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सहरसा एयरपोर्ट के टर्मिनल निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य में अभी काफी देरी लग सकती है।ॉ

टर्मिनल और एटीसी टावर पर 35.14 करोड़ रुपये होने थे खर्च सहरसा हवाई अड्डा अपग्रेडेशन परियोजना की के पहले टेंडर की अनुमानित लागत 35.14 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य की अवधि 15 महीने तय की गई थी। परियोजना के तहत एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना था। निर्माण कार्य को 450 दिन (15 महीने) के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवधि में एयरपोर्ट परिसर में आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कर इसे हवाई सेवा संचालन के लिए तैयार करने को कहा गया था।