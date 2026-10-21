सहरसा एयरपोर्ट पर संकट के बादल, टर्मिनल भवन का टेंडर रद्द; फ्लाइट का सपना अधर में लटका
सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन और एटीसी टावर के निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इस टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। चार कंपनियों ने बोली लगाई थी। हालांकि, एजेंसी चयन से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अचानक निविदा को रद्द कर दिया, जिससे सहरसा से फ्लाइट का इंतजार लंबा हो गया है।
सहरसा, नगर संवाददाता। शहर और आसपास के जिलों के लोगों के हवाई सफर का सपना फिलहाल अधर में लटकता नजर आ रहा है। सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन और एटीसी टावर का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इसके लिए चार कंपनियों ने बोली लगाई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए टेंडर को रद्द कर दिया। वास्तविक कारण पता नहीं चल पाए हैं। सहरसा हवाई अड्डा का अपग्रेडेशन को दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टावर समेत अन्य निर्माण कार्य होने हैं, जबकि दूसरे टेंडर में रनवे पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को कराया जाएगा।
सहरसा हवाई अड्डा को कोड-2 बी टाइप के विमानों का संचालन लायक बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली निविदा 22 अप्रैल 2026 को जारी की थी। इसके तहत प्री-फैब स्टील स्ट्रक्चर टर्मिनल बिल्डिंग, प्री-इंजीनियर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर, फायर स्टेशन और अन्य भवनों का निर्माण किया जाना था। टेंडर 16 जून को खुला था और इसकी प्रक्रिया 14 जुलाई को पूरी हो गई थी।
पहले टेंडर में चार कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी-अपनी बोलियां लगाई थीं। उम्मीद थी कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ सहरसा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर सहित अन्य काम तेजी से शुरू हो जाएगा। हालांकि, पिछले सप्ताह (14 अक्टूबर) को अथॉरिटी ने अचानक इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
इन कंपनियों ने लगाई थी बोली
इस टेंडर में जिन चार कंपनियों ने बोली लगाई, उनमें आद्याराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आनंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड , एमएचपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एससीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी शामिल है।
रनवे के टेंडर की प्रक्रिया चल रही
सहरसा एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए दूसरा टेंडर सितंबर महीने में निकाला गया। इसके तहत रनवे पुननिर्माण और अन्य सिविल कार्य कराए जाएंगे। इस टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है और कुछ दिनों में पूरी होने वाली है। दूसरी निविदा में दो कंपनियों ने बोली लगाई है।
पहली निविदा रद्द होने के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नए सिरे से टर्मिनल और एटीसी टावर का टेंडर जारी कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सहरसा एयरपोर्ट के टर्मिनल निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य में अभी काफी देरी लग सकती है।ॉ
टर्मिनल और एटीसी टावर पर 35.14 करोड़ रुपये होने थे खर्च
सहरसा हवाई अड्डा अपग्रेडेशन परियोजना की के पहले टेंडर की अनुमानित लागत 35.14 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य की अवधि 15 महीने तय की गई थी। परियोजना के तहत एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना था। निर्माण कार्य को 450 दिन (15 महीने) के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवधि में एयरपोर्ट परिसर में आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कर इसे हवाई सेवा संचालन के लिए तैयार करने को कहा गया था।
सहरसा हवाई अड्डा पर 1580 वर्ग मीटर में दो मंजिला टर्मिनल भवन बनाने की योजना है। इसके साथ ही 165 वर्ग मीटर में एटीसी टावर और 451 वर्ग मीटर में फायर स्टेशन बनाया जाएगा। रनवे की लंबाई 1000 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर होगी। इसके अलावा एयरपो्रट परिसर में कई बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे। हालांकि, पहला टेंडर रद्द होने से सहरसा और आसपास के जिले के लोगों को फ्लाइट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।