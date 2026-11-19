सहरसा एयरपोर्ट को छोटे और मध्यम श्रेणी (2-बी कैटगरी) के विमानों के संचालन हेतु तैयार किया जाना है। यहां रनवे समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए जो टेंडर निकाला, उसमें दो कंपनियों ने बोली लगाई है। दूसरी ओर, सहरसा एयरस्ट्रिप को लीज पर देकर सरकार 16 करोड़ की कमाई भी करेगी।

सहरसा, नगर संवाददाता। बिहार के सहरसा एयरपोर्ट के विकास और अपग्रेडेशन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से जारी की गई निविदा की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वित्तीय बोली खोले जाने के बाद एलके बिल्डर्स ने सबसे कम बोली लगाकर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही सहरसा से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। सहरसा एयरपोर्ट को छोटे एवं मध्यम आकार के विमानों के संचालन लायक बनाने के लिए यहां रनवे समेत कुछ बुनियादी निर्माण कार्य होने हैं।

इस काम के लिए पहले 42.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत रखी गई थी। एलके बिल्डर्स नाम की कंपनी ने 28.78 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। सरकार को अनुमानित राशि की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत की बचत होगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए 450 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

टेंडर प्रक्रिया में दो एजेंसियों ने हिस्सा लिया। दूसरे स्थान पर एनएससी परियोजना ने 40.46 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। सबसे कम बोली लगाने वाली और पहले स्थान पर रही निर्माण संस्था को ही कार्य मिलने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है।

रनवे समेत अन्य कार्य होंगे सहरसा एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन कार्य के लिए बीते 8 सितंबर को टेंडर निकाला गया था। इस परियोजना में रनवे, रनवे से जुड़ा मार्ग, विमान खड़ा करने का स्थान और अन्य संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं। सहरसा एयरपोर्ट को 2-बी श्रेणी के विमानों के लिए विकसित किया जाएगा। इस श्रेणी में छोटे और मध्यम आकार के विमान आते हैं।

जमीन अधिग्रहण सहरसा हवाई अड्डे की मौजूदा जमीन का क्षेत्रफल लगभग 60 एकड़ है। यहां से छोटे विमानों का संचालन करने के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

सहरसा एयरस्ट्रिप से सरकार की होगी कमाई बिहार सरकार के सिविल विमानन विभाग ने सहरसा एयरस्ट्रिप की 1000 वर्ग मीटर जमीन को जीआरडी एयर एकेडमी को 30 सालों के लिए लीज पर आवंटित करने का संकल्प जारी कर दिया है। जीआरएडी एयर एकेडमी यहां उड़ान प्रशिक्षण संगठन एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना करेगी। बीते 28 अक्टूबर को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

सहरसा हवाई पट्टी का स्वामित्व बिहार सरकार के पास है। बीते कई सालों से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। वर्तमान में उड़ान योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। अभी पूरे बिहार में सिर्फ एक ही फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है। सहरसा में एफटीओ की स्थापना से पायलटों की ट्रेनिंग की क्षमता में विस्तार होगा। बिहार के युवाओं को राज्य में ही पायलट, प्रशिक्षक एवं ग्राउंड स्टाफ के रूप में प्रशिक्षण पाने का अवसर मिलेगा।

इससे विमानन क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य निवेशकों को भी राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक संदेश जाएगा। जीआरडी एयर एकेडमी को उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक विमानन निदेशालय द्वारा मेरठ हवाई पट्टी पर भूमि आवंटित की गई है। इसी आधार पर संस्था ने सहरसा में फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन स्थापना के लिए अनुरोध किया था।

सरकार को 30 साल में 16 करोड़ रुपये मिलेंगे सहरसा हवाई पट्टी के वार्षिक पट्टा का शुल्क पहले साल के लिए 25 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रस्तावित वार्षिक पट्टा शुल्क के आधार पर 30 सालों में राज्य सरकार को लगभग 16.61 करोड़ की प्राप्ति होने का अनुमान है। भवन, हैंगर एवं क्लासरूम संबद्ध सुविधाओं के निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन का संपूर्ण खर्चा एजेंसी खुद ही वहन करेगी।