Sahebganj Result LIVE: साहेबगंज चुनाव नतीजा; बीजेपी के राजू सिंह या राजद के पृथ्वीनाथ राय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sahebganj Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश के मंत्री और बीजेपी के राजू सिंह पांचवीं बार जीतते हैं या आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय उन्हें हरा देते हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से है।

Sahebganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। यहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राजू कुमार सिंह, और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पृथ्वीनाथ राय के बीच हार जीत की लड़ाई है। जन सुराज पार्टी के हरि किशोर सिंह रेस में हैं। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे वोटों से वोटों की गिनती हो रही है। साहेबगंज में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ। यहां वोटर टर्न आउट 72.67 प्रतिशत रहा। पृथ्वीनाथ राय पहली बार मैदान में उतरे हैं। वे पूर्व मंत्री रामविचार राय के संबंधी हैं।

साहेबगंज के मौजूद विधायक राजू कुमार सिंह पहली बार 2005 में जीते थे। उन्होंने फरवरी और अक्तूबर दोनों चुनावों में जीत दर्ज किया। 2010 और 2020 में भी उन्होंने राजद के बाहुबली रामविचार राय को पराजित किया। 2020 में उन्होंने 1990 से जमे रामविचार राय(जनता दल फिर राष्ट्रीय जनता दल नेता) का किला उखाड़ दिया। पृथ्वीनाथ रामविचार राय के दामाद हैं जो 2015 में जीतकर राजद कोटे से मंत्री भी बने थे। राजू सिंह को रामविचार राय का किला ध्वस्त करने का श्रेय दिया जाता है। पृथ्वीनाथ उसी विरासत को हासिल करने मैदान में उतरे हैं।

राजू सिंह ने 2020 में वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर रामविचार राय को हराया। एनडीए में यह सीट मुकेश सहनी को मिला तो राजू सिंह बीजेपी से वीआईपी में शिफ्ट हो गए। हालांकि बाद में वे तीन अन्य विधायकों के साथ वीआईपी छोड़ भाजपा में लौट गए। जन सुराज के हरिकिशोर सिंह भी राजपूत विरादरी से हैं।