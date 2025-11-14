Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSahaebganj Assembly Seat Result 2025 who will win Raju Kumar Singh BJP or Prithvi Nath Rai RJD Bihar election counting
Sahebganj Result LIVE: साहेबगंज चुनाव नतीजा; बीजेपी के राजू सिंह या राजद के पृथ्वीनाथ राय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sahebganj Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश के मंत्री और बीजेपी के राजू सिंह पांचवीं बार जीतते हैं या आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय उन्हें हरा देते हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से है। 

Fri, 14 Nov 2025 05:40 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Sahebganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। यहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राजू कुमार सिंह, और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पृथ्वीनाथ राय के बीच हार जीत की लड़ाई है। जन सुराज पार्टी के हरि किशोर सिंह रेस में हैं। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे वोटों से वोटों की गिनती हो रही है। साहेबगंज में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ। यहां वोटर टर्न आउट 72.67 प्रतिशत रहा। पृथ्वीनाथ राय पहली बार मैदान में उतरे हैं। वे पूर्व मंत्री रामविचार राय के संबंधी हैं।

साहेबगंज के मौजूद विधायक राजू कुमार सिंह पहली बार 2005 में जीते थे। उन्होंने फरवरी और अक्तूबर दोनों चुनावों में जीत दर्ज किया। 2010 और 2020 में भी उन्होंने राजद के बाहुबली रामविचार राय को पराजित किया। 2020 में उन्होंने 1990 से जमे रामविचार राय(जनता दल फिर राष्ट्रीय जनता दल नेता) का किला उखाड़ दिया। पृथ्वीनाथ रामविचार राय के दामाद हैं जो 2015 में जीतकर राजद कोटे से मंत्री भी बने थे। राजू सिंह को रामविचार राय का किला ध्वस्त करने का श्रेय दिया जाता है। पृथ्वीनाथ उसी विरासत को हासिल करने मैदान में उतरे हैं।

राजू सिंह ने 2020 में वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर रामविचार राय को हराया। एनडीए में यह सीट मुकेश सहनी को मिला तो राजू सिंह बीजेपी से वीआईपी में शिफ्ट हो गए। हालांकि बाद में वे तीन अन्य विधायकों के साथ वीआईपी छोड़ भाजपा में लौट गए। जन सुराज के हरिकिशोर सिंह भी राजपूत विरादरी से हैं।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Muzaffarpur Sahebganj Muzaffarpur News Election अन्य..
