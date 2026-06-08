Arwal Road Accident: बिहार के अरवल जिले में सोन नहर में गिरी सफारी गाड़ी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत
Arwal Road Accident: अरवल जिले में तेज रफ्तारी सफारी गाड़ी सोन नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीखा मोड़ होने की वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और फिर यह हादसा हुआ है।
बिहार के अरवल जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक सफारी गाड़ी सोन नहर में गिर गई है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात सफारी गाड़ी में सवार सभी लोग अरवल से अम्हारा लौट रहे थे और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी मृतक पटना जिले के अम्हारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
तीन मृतकों की पहचान रिशांक, मनोज और अमन के तौर पर हुई है। एक मृतक की पहचान की कोशिश जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह सभी लोग अरवल में एक विधायक से मुलाकात कर लौट रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसा अरवल-पटना नहर रोड पर गांधी मैदान के पास हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि हादसे में कार का ड्राइवर रोहित जख्मी हो गया है। घायल ड्राइवर का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सड़क पर कार की रफ्तार काफी तेज थी। एक तीखा मोड़ के पास तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। इसके बाद कार सीधे सोन नहर में जा गिरी। दम घुटने की वजह से चार लोगों की मौत हो गई। कार के अंदर फंसे तीन शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया जबकि एक शव को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। इधर इस दुखद हादसे की खबर मिलने के बाद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है।
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