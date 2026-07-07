पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क और दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश, बिहार से पकड़ाया सद्दाम

पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिले से सद्दाम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो पाकिस्तान के गैंगस्टर सद्दाम हुसैन से संपर्क में था। यह भी कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल बम के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था।

पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क और दिल्ली में एक बड़े ब्लास्ट की साजिश। इससे पहले कि बिहार के एक युवक के खौफनाक मंसूबे कामयाब होते उसे पुलिस ने धर दबोचा। मुंगेर से पुलिस ने हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सद्दाम नाम के शख्स को दबोचा है। दरअसल जब तारापुर पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन के संपर्क में रहकर आतंकी गतिविधि की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया तो इलाके में सनसनी फैल गई। उसके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी नेटवर्क के निर्देश पर दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पेट्रोल बम से बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि पुलिस इस पूरे इनपुट का विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से सत्यापन कर रही है।

एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने सोमवार को तारापुर थाने में पत्रकारों को बताया कि सूचना मिली थी कि मिलकी खानपुर निवासी मो. शमशेर का पुत्र मो. सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार एटीएस थाने के एक मामले में उल्लेखित पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क में है। सूचना के सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार देर रात उसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मो. सद्दाम भागने का प्रयास करने लगा और शौचालय की छत पर लगी नागफनी की झाड़ी में कुछ फेंका। पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया।