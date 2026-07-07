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पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क और दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश, बिहार से पकड़ाया सद्दाम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, तारापुर, मुंगेर
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पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिले से सद्दाम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो पाकिस्तान के गैंगस्टर सद्दाम हुसैन से संपर्क में था। यह भी कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल बम के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था।  

पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क और दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश, बिहार से पकड़ाया सद्दाम

पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क और दिल्ली में एक बड़े ब्लास्ट की साजिश। इससे पहले कि बिहार के एक युवक के खौफनाक मंसूबे कामयाब होते उसे पुलिस ने धर दबोचा। मुंगेर से पुलिस ने हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सद्दाम नाम के शख्स को दबोचा है। दरअसल जब तारापुर पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन के संपर्क में रहकर आतंकी गतिविधि की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया तो इलाके में सनसनी फैल गई। उसके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी नेटवर्क के निर्देश पर दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पेट्रोल बम से बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि पुलिस इस पूरे इनपुट का विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से सत्यापन कर रही है।

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एसडीपीओ कुमार देवेन्द्र ने सोमवार को तारापुर थाने में पत्रकारों को बताया कि सूचना मिली थी कि मिलकी खानपुर निवासी मो. शमशेर का पुत्र मो. सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार एटीएस थाने के एक मामले में उल्लेखित पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन से संपर्क में है। सूचना के सत्यापन के बाद थानाध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार देर रात उसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मो. सद्दाम भागने का प्रयास करने लगा और शौचालय की छत पर लगी नागफनी की झाड़ी में कुछ फेंका। पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस की टीम सद्दाम को अरेस्ट करने पहुंची थी तब उसने भागने की कोशिश की थी। उसने झाड़ी में हथियार फेंक दिए थे। लेकिन पहले से ही पूरी तैयारी में आई पुलिस ने सद्दाम को आखिरकार धर दबोचा और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। सद्दाम के मोबाइल की जांच में राणा भाई नाम से सेभ एक पाकिस्तानी नंबर भी मिला है। यह भी कहा जा रहा है कि सद्दाम पहले मुंबई में रहता था और वहीं पर उसका संपर्क आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों से हुआ था। मीडिया रिपोर्ट मं यह भी कहा जा रहा है कि सद्दाम लगातार इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी सिंडिकेट के संपर्क में था। पुलिस को पूछताछ के दौरान दो अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी जानकारी मिली है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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