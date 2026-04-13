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नालंदा में रणक्षेत्र बना सरकारी अस्पताल, जमकर चले लात-घूंसे; गार्ड से क्यों भिड़े मरीज के परिजन?

Apr 13, 2026 04:53 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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एक मरीज की हालत गंभीर थी, जिसे लेकर परिजन जल्द से जल्द इमरजेंसी वार्ड में पहुंचना चाहते थे। इसी दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अस्पताल के नियमों के अनुसार सीमित संख्या में ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए।

नालंदा में रणक्षेत्र बना सरकारी अस्पताल, जमकर चले लात-घूंसे; गार्ड से क्यों भिड़े मरीज के परिजन?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले नालंदा के सदर अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मरीज को लेकर पहुंचे परिजनों और सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले और करीब 10 मिनट तक अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे अस्पताल की व्यवस्था कुछ देर के लिए बाधित हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक मरीज की हालत गंभीर थी, जिसे लेकर परिजन जल्द से जल्द इमरजेंसी वार्ड में पहुंचना चाहते थे। इसी दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अस्पताल के नियमों के अनुसार सीमित संख्या में ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। इस पर परिजन आक्रोशित हो गए और मरीज की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए तुरंत अंदर जाने की मांग करने लगे।

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देखते ही देखते मामला कहासुनी से बढ़कर तीखी नोकझोंक में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान गार्ड और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और लात-घूंसे चलने से वहां मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी सहम गए। कुछ लोग बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन स्थिति कुछ समय तक नियंत्रण से बाहर रही।

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घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के अन्य सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को शांत कराया। हालांकि, इस दौरान अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और कुछ समय के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

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घटना के बाद मरीज के परिजनों में आक्रोश देखा गया। उनका आरोप है कि अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार अक्सर असहयोगात्मक और असंवेदनशील रहता है। उन्होंने कहा कि लोग मजबूरी में अस्पताल आते हैं और ऐसे समय में सहानुभूति व मानवीय व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत उन्हें अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

वहीं, अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन के प्रतिनिधि मोहम्मद इमरान को जांच का जमा दिया गया है उन्होंने बताया कि जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पता लगाया जा रहा है कि मरीज के परिजनों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने कैसा बर्ताव किया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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