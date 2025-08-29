मोदी को गाली से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा; कहा- BJP का टूलकिट, हमसे लेना-देना नहीं

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई गाली से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यात्रा निकल जाने के बाद मंच पर चढ़कर किसी ने यह हरकत की है।

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विवाद से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी को गिरफ्तार किया है, जो पिकअप जीप का ड्राइवर है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी को अपशब्द कहने की निंदा की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना-देना नहीं है। पायलट ने कहा कि यात्रा निकलने के बाद किसी ने मंच पर चढ़कर यह हरकत की है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने इसे बीजेपी की ही साजिश के तौर पर पेश किया है।