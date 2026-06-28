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मोहर्रम में ताजिया के बाद उपद्रव, दरभंगा में कई घरों और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़; 7 गिरफ्तार

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, दरभंगा
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आरोप है कि ताजिया विसर्जन के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने अचानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने घरों, दुकानों और धीर्मिक स्थल के परिसर को निशाना बनाया तथा रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया।

मोहर्रम में ताजिया के बाद उपद्रव, दरभंगा में कई घरों और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़; 7 गिरफ्तार

बिहार के दरभंगा जिले में मोहर्रम के बाद जमकर बवाल हुआ है। यहां ताजिया से लोटे लोगों ने की घरों में तोड़फोड़ मचा दी और धार्मिक स्थल के चहारदीवारी को भी नुकसान पहुंचाया गया। कमतौल थाना क्षेत्र के बरिऔल चौक पर मोहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन एवं पहलाम के बाद शनिवार की सुबह करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच उपद्रव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। एक धार्मिक स्थल की चाहरदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। कई घरों की एस्बेस्टस भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना में छह-सात लोग घायल हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियातन गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शनिवार को सिटी एसपी अशोक चौधरी, सदर टू एसडीपीओ शुभेन्द्र कुमार सुमन, पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर साफी तथा कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त स्थलों का मुआयना किया तथा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी है।

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि ताजिया विसर्जन के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने अचानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने घरों, दुकानों और धीर्मिक स्थल के परिसर को निशाना बनाया तथा रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया और कई परिवार एहतियातन घरों में ही दुबके रहे। सदर टू एसडीपीओ शुभेन्द्र कुमार सुमन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब चार वर्ष पूर्व हुए एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह से जुड़े विवाद का पहलू सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, संबंधित युवक मोहर्रम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था, जहां कहासुनी और हाथापाई हुई। इसके बाद कुछ लोग उसे खोजते हुए उसके गांव पहुंचे, जिसके बाद उपद्रव की घटना हुई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना में घायल छह-सात लोगों को इलाज के लिए जाले रेफर किया गया। मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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