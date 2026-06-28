मोहर्रम में ताजिया के बाद उपद्रव, दरभंगा में कई घरों और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़; 7 गिरफ्तार

आरोप है कि ताजिया विसर्जन के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने अचानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने घरों, दुकानों और धीर्मिक स्थल के परिसर को निशाना बनाया तथा रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया।

बिहार के दरभंगा जिले में मोहर्रम के बाद जमकर बवाल हुआ है। यहां ताजिया से लोटे लोगों ने की घरों में तोड़फोड़ मचा दी और धार्मिक स्थल के चहारदीवारी को भी नुकसान पहुंचाया गया। कमतौल थाना क्षेत्र के बरिऔल चौक पर मोहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन एवं पहलाम के बाद शनिवार की सुबह करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच उपद्रव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। एक धार्मिक स्थल की चाहरदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। कई घरों की एस्बेस्टस भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना में छह-सात लोग घायल हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियातन गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शनिवार को सिटी एसपी अशोक चौधरी, सदर टू एसडीपीओ शुभेन्द्र कुमार सुमन, पुलिस इंस्पेक्टर रामेश्वर साफी तथा कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त स्थलों का मुआयना किया तथा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि ताजिया विसर्जन के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने अचानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने घरों, दुकानों और धीर्मिक स्थल के परिसर को निशाना बनाया तथा रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया और कई परिवार एहतियातन घरों में ही दुबके रहे। सदर टू एसडीपीओ शुभेन्द्र कुमार सुमन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब चार वर्ष पूर्व हुए एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह से जुड़े विवाद का पहलू सामने आया है।