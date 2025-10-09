rush to return before election trains full until Nov political campaign to stop migrant has failed प्रवासी बिहारियों को रोकने का सियासी अभियान फीका; वोट से पहले वापसी की होड़, 5 नवंबर तक ट्रेन फुल, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रवासी बिहारियों को रोकने का सियासी अभियान फीका; वोट से पहले वापसी की होड़, 5 नवंबर तक ट्रेन फुल

महापर्व पर गांव-घर आनेवाले प्रवासियों को रोकने के लिए कमोबेश सभी दल जोर-आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर इससे उलट है। छठ बाद लौटने के लिए टिकट की मारामारी है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 01:23 PM
Bihar Election: बिहार में छठ बाद दो चरणों में मतदान होना है। पहला 6 और दूसरा 11 नवंबर को है। सियासी दलों के तमाम प्रयासों के बाद प्रवासी काम पर लौटने को आमादा हैं। महापर्व पर गांव-घर आनेवाले प्रवासियों को रोकने के लिए कमोबेश सभी दल जोर-आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर इससे उलट है। छठ बाद लौटने के लिए टिकट की मारामारी है। 28 अक्तूबर को सुबह के अर्घ्य के साथ ही माहपर्व का समापन होगा। उसी शाम से ट्रेनों में या तो नो-रूम है या फिर टिकट की लंबी प्रतीक्षा सूची है।

संपूर्ण क्रांति, तेजस, महाबोधि, विक्रमशिला, मगध, संघमित्रा, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समेत नियमित रूप चलने वाली अधिकतर ट्रेनों में जितने यात्रियों ने टिकट कटाई है, उससे तीन गुना से अधिक कतार में हैं। गया से खुलने वाली महाबोधि एक्स. में 29 व 30 अक्तूबर को थ्री एसी में नो रूम है तो पहले चरण के चुनाव तक प्रतीक्षा सूची का बोर्ड टंगा हुआ है। वहीं छठ के दो हफ्ते बाद तक विमानों का किराया भी दो से तीन गुना तक महंगा है।

नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की एसी बोगी में पांच तक टिकट नहीं

पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी की थ्री एसी में 29 अक्तूबर को 280 वेटिंग है। थ्री एसी में 5 नवंबर तक किसी दिन नो रूम तो किसी दिन भारी प्रतीक्षा सूची टंगी है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में 28 अक्तूबर को थ्री एसी में कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। इस्लामपुर से खुलकर नई दिल्ली को जाने वाली मगध एक्सप्रेस का भी यही हाल है। थ्री एसी में नौ नवंबर तक प्रतीक्षा सूची का बोर्ड टंगा है। भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में 28 अक्तूबर से दो नवंबर तक थ्री एसी में नो रूम है। वहीं 5 नवंबर तक कंफर्म टिकट की प्रतीक्षा सूची टंगी है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की कमोबेस ऐसी ही स्थिति है। इस ट्रेन की थ्री एसी में मतदान के पहले और दूसरे चरण के बाद तक वेटिंग है।

स्लीपर बोगियों में भी टिकट का टोटा

पटना से नई दिल्ली के लिए खुलने वाली अमृत भारत में भी स्लीपर में नौ नवंबर तक वेटिंग है। छठ के तुरंत बाद वेटिंग की स्थिति सौ के पार है। भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला के स्लीपर में पांच नवंबर तक नो रूम है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में 30 अक्तूबर से मतदान तक कंफर्म टिकट नहीं है। सप्तक्रांति की स्लीपर बोगी में भी प्रतीक्षा सूची का बोर्ड है।

मुंबई जाने वाली ट्रेनों का हाल भी बुरा

मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भी टिकटों का टोटा है। पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस में 28 अक्तूबर से चुनाव के पहले चरण के मतदान तक स्लीपर में एक भी कंफर्म टिकट नहीं है। राजगीर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में 28 अक्तूबर से स्लीपर में वेटिंग टिकट मिल रहा है। जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस में 28 अक्तूबर से लंबी वेटिंग है। इस ट्रेन चुनाव तक स्लीपर में कंफर्म टिकट नहीं है।

बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में भी कन्फर्म टिकट की किल्लत

कन्फर्म टिकट की किल्लत बेंगलुरु मार्ग पर भी है। 28 अक्तूबर से 18 नवंबर तक संघमित्रा एक्सप्रेस में स्लीपर में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेन की थ्री एसी भी 18 नवंबर तक यही हाल है। 19 नवंबर से आरएसी टिकट है। यात्रियों का कहना है कि इस मार्ग पर चार से पांच नियमित ट्रेनों को शुरू करने की जरूरत है ताकि दक्षिण भारत की यात्रा सुगम हो सके।