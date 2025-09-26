Rural doctor brutally murdered in Sheohar stabbed 30 times on body शिवहर में ग्रामीण डॉक्टर की बेरहमी से हत्या, 30 जगहों पर चाकू से गोदा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsRural doctor brutally murdered in Sheohar stabbed 30 times on body

शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण डॉक्टर की गुरुवार देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे आरोपियों ने 30 जगहों पर चाकू से गोदा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, शिवहरFri, 26 Sep 2025 09:59 AM
बिहार के शिवहर जिले में गुरुवार देर रात एक ग्रामीण चिकित्सक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉक्टर का शव बागमती तटबंध के पास मिला। वारदात तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के बेलहिया की है। मृतक की पहचान विजय कुमार उर्फ योगेंद्र साह के रूप में हुई है। उनकी उम्र 50 साल थी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उनकी हत्या कर शव को बागमती बांध के नीच फेंक दिया। शव पर करीब 30 जगहों पर चाकू से गोदे जाने के निशान मिले हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीण डॉक्टर योगेंद्र साह महदेवा से इलाज कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान खोरठा बाजार और बेलहिया के बीच अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। उनके शरीर पर चाकू से कई वार किए। हमलावरों ने उनकी साइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर बांध के पास फेंक दिया। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

तरियानी छपरा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि देर रात करी 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बांध के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। परिजन से पूछताछ भी की जा रही है।

छतौनी सरेह में महिला का मिला शव, हत्या की आशंका

शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के ही छतौनी गांव के सरह में गुरुवार को एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था। महिला के पति रामजस राम ने आरोप लगाया कि किसी ने उनकी पत्नी को घर से ले जाकर हत्या कर दी। फिर पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कुछ डालकर शव को खेत में फेंक दिया। तरियानी थानाध्यक्ष विनय प्रसाद ने भी प्रथमदृष्टया महिला की पीट-पीटकर हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।