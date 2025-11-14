Hindustan Hindi News
Runnisaidpur Result LIVE: रुन्नीसैदपुर चुनाव नतीजा; JDU के पंकज मिश्रा और RJD चंदन कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के पंकज मिश्रा(मौजूदा विधायक) और आरजेडी के चंदन कुमार के बीच हार जीत की रेस है। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग है।  रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, कुछ घंटों में सब साफ हो जाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 07:39 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे शुरू होगी। हार और जीत का मुकाबला जेडीयू के पंकज मिश्रा और राजद के चंदन कुमार के बीच है। जन सुराज पार्टी से विजय साह चुनाव लड़ रहे हैं।। कुल 9 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ जिसमें लगभग 67 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग किया। वर्तमान में जदयू के पंकज मिश्रा रुन्नीसैदपुर के विधायक हैं। लगातार दूसरी जीत के लिए उन्होंने पसीना बहाया है। चंदन पहली बार राजद से चुनाव मैदान में हैं।

7:37 AM- Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

पंकज मिश्रा 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से चुनाव लड़े। उन्हें राजद की मंगीता देवी से हार का सामना करना पड़ा। 2020 तक वे जेडीयू में आ गए। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और जीतकर विधायक बन गए। एक बार फिर जेडीयू ने उनपर भरोसा किया है। रुन्नीसैदपुर में बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस, जदयू, राजद और दो बार निर्दलीय विधायक भी बने। मुजफ्फपर की सीमा पर स्थित रुन्नीसैदपुर का इलाका बालूशाही मिठाई के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। नेपाल में मिठाई भेजी जाती है।

रुन्नीसैदपुर में 2020 के चुनाव में पंकज मिश्रा के खिलाफ चिराग पासवान गुड्डी चौधरी को उतार दिया था। इसके बाद भी पंकज मिश्रा ने जीत दर्ज की। गुड्डी चौधरी 15 हजार वोट लाईं। गुड्डी चौधरी 2005 और 2010 में जेडीयू से इस क्षेत्र की विधायक बनी थीं।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
