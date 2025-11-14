Runnisaidpur Result LIVE: रुन्नीसैदपुर चुनाव नतीजा; JDU के पंकज मिश्रा और RJD चंदन कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के पंकज मिश्रा(मौजूदा विधायक) और आरजेडी के चंदन कुमार के बीच हार जीत की रेस है। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, कुछ घंटों में सब साफ हो जाएगा।

Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे शुरू होगी। हार और जीत का मुकाबला जेडीयू के पंकज मिश्रा और राजद के चंदन कुमार के बीच है। जन सुराज पार्टी से विजय साह चुनाव लड़ रहे हैं।। कुल 9 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में यहां मतदान हुआ जिसमें लगभग 67 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग किया। वर्तमान में जदयू के पंकज मिश्रा रुन्नीसैदपुर के विधायक हैं। लगातार दूसरी जीत के लिए उन्होंने पसीना बहाया है। चंदन पहली बार राजद से चुनाव मैदान में हैं।

7:37 AM- Runnisaidpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

पंकज मिश्रा 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से चुनाव लड़े। उन्हें राजद की मंगीता देवी से हार का सामना करना पड़ा। 2020 तक वे जेडीयू में आ गए। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और जीतकर विधायक बन गए। एक बार फिर जेडीयू ने उनपर भरोसा किया है। रुन्नीसैदपुर में बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस, जदयू, राजद और दो बार निर्दलीय विधायक भी बने। मुजफ्फपर की सीमा पर स्थित रुन्नीसैदपुर का इलाका बालूशाही मिठाई के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। नेपाल में मिठाई भेजी जाती है।

रुन्नीसैदपुर में 2020 के चुनाव में पंकज मिश्रा के खिलाफ चिराग पासवान गुड्डी चौधरी को उतार दिया था। इसके बाद भी पंकज मिश्रा ने जीत दर्ज की। गुड्डी चौधरी 15 हजार वोट लाईं। गुड्डी चौधरी 2005 और 2010 में जेडीयू से इस क्षेत्र की विधायक बनी थीं।