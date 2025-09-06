ट्रेन में आग की अफवाह से भगदड़, पटना में चलती रेल से कूदने लगे यात्री; ऐसे टला हादसा
पटना के सचिवालय और फुलवारीशरीफ स्टेशन के बीच मगध एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह से भगदड़ मच गई। इस बीच चलती ट्रेन से यात्री कूदने लगे। हालांकि ट्रेन की गति धीमी होने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौजूद गार्ड और रेलवे कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया।
पटना से दिल्ली जा रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन में शनिवार को अचानक आग लगने की अफवाह से अफरा-तफरी मच गई। दरअसल, ट्रेन सचिवालय और फुलवारीशरीफ स्टेशन के बीच थी तभी ट्रैक के बगल से उठते धुएं को देख यात्रियों ने समझा कि इंजन से आग लग गई है। इसी बीच किसी ने आग लगने की अफवाह फैला दी। यह सुनते ही यात्री घबरा गए बिना कुछ समझे ट्रेन से कूदने लगे। ट्रेन की गति धीमी होने से बड़ा हादसा नहीं हुआ।
गनीमत रही कि जब यात्री कूदने लगे तो डाउन लाइन पर भी कोई ट्रेन थी। ऐसा होने पर कई यात्रियों की जान जा सकती थी। काफी देर तक यात्री दहशत में भागते रहे। बाद में जब यात्रियों ने उतरकर देखा तो पाया कि ट्रेन में आग नहीं लगी है। मौके पर मौजूद गार्ड और रेलवे कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। जांच के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया।
हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर रेल अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इस घटना में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं।