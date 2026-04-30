बिहार में 'रूल ऑफ सम्राट', सीवान मर्डर-एनकाउंटर पर बीजेपी नेता ने बदमाशों को चेताया

नीरज कुमार ने कहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं है कि बिहार में रूल ऑफ लॉ के साथ रूल ऑफ सम्राट चौधरी भी है।

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में बुधवार की रात बीजेपी के पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह और भगीना हर्ष सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना के चंद घंटों के अंदर आरोपी छोटू यादव का हाफ एनकानंटर कर दिया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में अब रूल ऑफ सम्राट है। अपराधी अपना काम छोड़ दें या बिहार छोड़ दें।

नीरज कुमार ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं है कि बिहार में रूल ऑफ लॉ के साथ रूल ऑफ सम्राट चौधरी भी है। अपराधी अब बच नहीं सकते हैं। सीवान में बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भगीना की हत्या और बहनोई को गोली मारने के आरोपी छोटू यादव को पुलिस ने पांच घंटे अंदर ऑपरेशन लंगरा के तहत गोली मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तल्ख तेवर सीधा संकेत है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। जो लोग समझते हैं कि क्राइम करके भी बच जाएंगे वे भ्रम से बाहर आ जाएं कि बिहार में ठीक से रहना है तो अपराध छोड़ना ही होगा।

सीवान में नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मार दी जिसमें हर्ष सिंह की मौत हो गई। बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। एसपी पूरन कुमार झा व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस ने एक गोली व एक खोखा बरामद किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि चंदन सिंह व हर्ष एक तिलक समारोह में गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि अपराधियों ने आकर गोली चला दी। गोली लगने के बाद संबंधियों व अन्य लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से बहनोई को पटना रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में पदाधिकारियों के अलावा पूर्व एमएलसी मनोज सिंह,विधायक व्यास सिंह समेत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं, एसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि अभी मामले की छानबीन की जा रही है।