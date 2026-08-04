बांकीपुर में शर्मनाक हार से आरजेडी में घमासान, भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर फोड़ा ठीकरा
बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता महज 14273 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर खिसक गईं। आरजेडी की इस शर्मनाक हार का ठीकरा पार्टी के सीनियर नेता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के करीबियों पर फोड़ा है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को मिली शर्मनाक हार के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी में घमासान छिड़ गया है। आरजेडी के विधायक और सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर में हार की वजह पार्टी संगठन की कमजोरी बताया है। उन्होंने इसका ठीकरा तेजस्वी के चंद करीबी नेताओं पर फोड़ा है। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता महज 14 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली यह सीट जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने जीत ली।
पटना की मनेर सीट से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरजेडी बांकीपुर में हार की विस्तृत समीक्षा करेगी। देखा जाएगा कि किन लोगों की वजह से यह हार हुई है। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पार्टी के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। मगर निशाना तेजस्वी यादव के कुछ करीबी नेताओं पर रहा।
भाई वीरेंद्र ने कहा, "बांकीपुर में हमारी हार हुई है। पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। संगठन की कमजोरी की वजह से हार हुई। जिन लोगों पर पार्टी भरोसा करती है उनका कोई वजूद नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे नेता के अगल-बगल बैठते हैं। कमेंट करते रहते हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें गाड़ी से निकाल देना चाहिए। अपने आसपास नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे लोगों पर भरोसा करें और काम लें, जो नेपथ्य में है।" उन्होंने यह भी कहा कि बांकीपुर हार से सबक लेते हुए उनके नेता (तेजस्वी यादव) उचित कदम उठाएंगे।
तेजस्वी यादव बांकीपुर रिजल्ट पर क्या बोले?
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बांकीपुर चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जनता का गुस्सा भाजपा और उनकी नीतियों के खिलाफ था। यही कारण है कि 100 के अंदर ही एमएलसी और एमएलए का चुनाव भाजपा हार चुकी है। सरकार फेल हो चुकी है। सम्राट सरकार ने नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है।
प्रशांत किशोर बांकीपुर जीते, भाजपा का किला ढहाया, आरजेडी की शर्मनाक हार
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को जारी हुए। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19324 वोटों के अंतर से हरा दिया। तीन दशक में पहली बार भाजपा यह सीट हारी है। इस चुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता की शर्मनाक हार हुई। वह महज 14273 वोट ही बटोर पाईं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।