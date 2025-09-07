कश्मीर में अशोक स्तम्भ तोड़ने पर बिहार में बवाल, बीजेपी INDIA अलायंस पर भड़की; राहुल-तेजस्वी टारगेट पर

कश्मीर के प्रकरण पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। डिप्टी सीएम सह पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि केरल से कश्मीर तक INDIA गठबंधन भारत की आत्मा पर वार कर रहा है।

श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में लगी एक शिलापट्ट पर अंकित अशोक स्तम्भ को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसका वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया गया। इस घटना पर कश्मीर से लेकर बिहार तक सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने इस पर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। डिप्टी सीएम सह पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान जारी कर कहा है कि केरल से कश्मीर तक INDIA गठबंधन भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। इसे देश और बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में सम्राट चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के अपमान और केरल के बी से बीड़ी प्रकरणों से जोड़ दिया है। कहा है कि बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक INDI गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। अशोक चक्र,सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है। बिहार और भारत कभी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।

दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी ने इस प्रकरण का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया है क्योंकि शिलापट्ट पर बने अशोक स्तम्भ को एक खास समाज के लोगों द्वारा तोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दरगाह में मौजूद लोगों को यह निशान अच्छा नहीं लगा इस वजह से पत्थर से मारकर तोड़ दिया गया। वहीं पर मौजूद अन्य लोग इसका वीडियो बनाते रहे लेकिन, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद जब बवाल बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई और 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़े जाने पर देश भर में बवाल मचा हुआ है।