बजट सत्र में दरभंगा रेप-मर्डर कांड पर बवाल, राबड़ी देवी के नेतृ्त्व में महिला विधायकों ने प्रदर्शन किया

बजट सत्र में दरभंगा रेप-मर्डर कांड पर बवाल, राबड़ी देवी के नेतृ्त्व में महिला विधायकों ने प्रदर्शन किया

संक्षेप:

विधान परिषद में राबड़ी देवी ने दरभंगा रेप मर्डर कांड का मामला उठाया। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में हो हल्ला होने लगा तो सदन को स्थगित कर दिया गया।

Feb 09, 2026 01:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के दरभंगा में एक छह साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात पर विधानमंडल के बजट सत्र में हंगामा हुआ। विधानसभा के पोर्टिको में विपक्षी सदस्यों ने पोस्टर लहराए तो विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और नेता विरोधि दल राब़ड़ी देवी आमने-सामने आ गए। शोर शराब बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। रबड़ी देवी के नेतृत्व में महिला विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। दरभंगा में शनिवार की रात एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गयी। रविवार को बिहार भारी हंगामा, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का गवाह बना।

महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है जिसे रोकने में सरकार विफल है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है पर सरकार चुप बैठी हुई है। दरभंगा में बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठी से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। सरकार इस पर जवाब दे। विपक्षी सदस्यों ने सरकार को गूंगी और बहरी सरकार बताया।

राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम हैं। उन्होंने सरकार बनते ही बड़े दावे किए थे। पर पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री भी इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मासूमों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है।

इससे पहले बिहार विधान परिषद की कार्यवाही विपक्ष के शोर गुल के कारण 15 मिनट में ही स्थगित कर दी गयी। सोमवार को 12 बजे से परिषद के कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही विपक्ष के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या पर सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने शोर गुल किया फिर उसके बाद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की।

इस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर मुखातिब होकर कहा कि इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है। जब से हम लोग आए हैं, तब से एक एक काम कर रहे हैं। तब से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। भारी शोर गुल के बीच ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिनियत कार्य के तहत चार दस्तावेज पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।।

