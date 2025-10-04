पटना में लालू-राबड़ी आवास में हंगामा; एक और RJD विधायक का विरोध, शिकायत लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

मखदुमपुर से आरजेडी विधायक सतीश कुमार के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने लालू-राबड़ी आवास में हंगामा किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता विधायक को दोबारा टिकट नहीं देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है।

बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के सीटिंग विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले मधेपुरा सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अब राजद के मखदुमपुर विधानसभा से विधायक सतीश कुमार के विरोध में तो लोग पटना स्थित लालू-राबड़ी आवास पहुंच गए, और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता विधायक को दोबारा टिकट नहीं देने की मांग कर रहे थे। इस बीच विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई।

सैकड़ों की तादात में पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पहले राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। और फिर अचानक घर के अंदर घुस गए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है। जनता की समस्याओं की अनदेखी की है, ऐसे में दोबारा उन्हें टिकट न दिया जाए। लालू-राबड़ी आवास पर अचानक हुए हंगामे से अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर से हंगामा होता रहा। फिर काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हुआ।

हालांकि प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस मामले पर कहा कि दस सर्कुलर के बाहर कोई हंगामा की सूचना नहीं है। संभव है कि किसी नेता के समर्थक टिकट की आस में अपनी बात कहने के लिए एकत्रित हुए हों। चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में टिकट वितरण का काम शुरू होगा। ऐसे में समर्थकों के आने-जाने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा केवल राजद में ही नहीं बल्कि भाजपा सहित अन्य दलों के कार्यालयों के बाहर भी होता है।