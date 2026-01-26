कुछ देशों काे भारत का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, बोले RSS चीफ मोहन भागवत
डॉ. भागवत रविवार को मुजफ्फरपुर जिले में बोचहां के गरहां स्थित एक होटल के सभागार में सामाजिक सद्भाव विचार गोष्ठी सह संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसमें शामिल स्वयंसेवकों की बात सुनी। इस दौरान किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी पर उन्होंने लोगों को टोका।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि अपना देश आगे बढ़े और दुनिया का सिरमौर बने, ऐसी परिस्थिति बन रही है। लेकिन, कुछ देशों को भारत का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अपनी दुकान बंद होने का खतरा दिख रहा है, जिससे वे आगे बढ़ने की राह में बाधा खड़ी करने में लगे हैं।
डॉ. भागवत शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को बोचहां के गरहां स्थित एक होटल में सामाजिक सद्भाव विचार गोष्ठी सह संवाद को संबोधित कर रहे थे। संवाद में मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार प्रांत के 18 जिलों के प्रबुद्ध शामिल हुए। संघ प्रमुख ने कहा कि डर दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आत्मनिर्भरता से ही समस्याएं दूर की जा सकती हैं। दुनिया में सद्भाव जरूरी है। सद्भाव नहीं रहने पर लोग लड़कर मर जाएंगे।
मोहन भागवत ने कहा कि विदेशी शक्तियों ने हमारी फूट का लाभ उठाकर जीत हासिल की। भागवत ने कहा कि समाज में सद्भाव रहने पर लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होंगे, इससे समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब अपना समाज भी जाग रहा है। देश भी आगे बढ़ रहा है।
संघ प्रमुख रविवार सुबह सवा 11 बजे मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड स्थित संघ प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन पहुंचे। मधुकर निकेतन में विश्राम के बाद संवाद स्थल के लिए रवाना हुए। संवाद में आरएसएस के उत्तर बिहार प्रांत यानी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी-शिवहर, समस्तीपुर-मधुबनी, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, कोसी क्षेत्र, नौगछिया के 18 जिलों के 300 प्रबुद्धजन शामिल हुए। संवाद दो सत्रों में आयोजित हुआ।
गरहां में लगाई गई है संघ साहित्य प्रदर्शनी
गरहां स्थित होटल परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ साहित्य प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोला गया है। यहां संघ से जुड़े तमाम साहित्य उपलब्ध हैं। इससे पूर्व रामदयालु में शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर भी संघ साहित्य प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोला गया था।