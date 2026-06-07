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RSS प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन मुंगेर में, बिहार-झारखंड के स्वयंसेवकों का करेंगे मार्गदर्शन

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सरसंघचालक मोहन भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल होंगे। आरएसएस का कार्यकर्ता विकास वर्ग मुंगेर में 24 मई से चल रहा है।

RSS प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन मुंगेर में, बिहार-झारखंड के स्वयंसेवकों का करेंगे मार्गदर्शन

RSS Chief Mohan Bhagwat in Bihar: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत रविवार को तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। वहां से वे सड़क मार्ग से मुंगेर के लिए रवाना हो गया। पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने किया। मोहन भागवत मुंगेर में कार्यकर्ता विकास वर्ग को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे तीन दिन मुंगेर में प्रवास करेंगे और 10 जून को वापस लौटेंगे।

दक्षिण बिहार के आरएसएस प्रांत प्रचार प्रमुख अभिषेक कुमार ने बताया कि सरसंघचालक मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल होंगे। आरएसएस का कार्यकर्ता विकास वर्ग मुंगेर में 24 मई से चल रहा है। इस वर्ग में उत्तर-पूर्व क्षेत्र (बिहार-झारखंड) के 128 शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को संघ की कार्यपद्धति के अनुरूप शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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इसके लिए संघ के कई वरिष्ठ एवं केंद्रीय अधिकारी इन दिनों मुंगेर में प्रवास कर रहे हैं तथा विभिन्न सत्रों के माध्यम से शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी कार्यकर्ता विकास वर्ग में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे तथा प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन करेंगे।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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