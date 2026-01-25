RSS सर संघचालक मोहन भागवत पहुंचे मुजफ्फरपुर, 18 जिलों के 300 प्रबुद्धजनों संग संगोष्ठी

संक्षेप: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय बिहार प्रवास पर रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। 26 जनवरी को वे यहीं झंडोत्तोलन करेंगे। 27 और 28 जनवरी को दक्षीण बिहार में रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत रविवार की सुबह सवा 11 बजे मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड स्थित संघ प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन पहुंचे। यहां विश्राम के बाद दोपहर दो बजे गरहा स्थित एक होटल जाएंगे। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार प्रांत यानी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी-शिवहर, समस्तीपुर-मधुबनी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, कोसी क्षेत्र, नौगछिया के 18 जिलों के 300 प्रबुद्धजन यानी जातिये, धार्मिक, व्यवसायिक, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र ये जुड़े स्वयंसेवक और संगठन प्रमुख के संग सामाजिक संगोष्ठी करेंगे। उनसे करीब दो घंटे रूबरू होंगे। साथ ही सामाजिक के विकास के लिए वे अपना मंत्र स्वयंसेवकों को देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

संगोष्ठी में शामिल प्रबुद्धजन के लिए प्रवेशिका रखा गया है। दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। फिर यहां से निकलने के बाद कमलबाग रोड स्थित मधुकर निकेतन वापस लौटेंगे। इधर, सर संघचालक मोहन भागवत के मुजफ्फरपुर आने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। इसके अलावा पुलिस भी चौकसी बरत रही है। उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा उपलब्ध है। स्वयंसेवकों की टोली व्यवस्था प्रबंधन में लगी है।

गरहा में लगाया गया है संघ साहित्य प्रदर्शनी गरहा स्थित होटल परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ साहित्य प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र भी स्थापित की गई है। यह काउंटर सभी वर्ग के लोगों के लिए खुला रखा गया है। यहां संघ से जुड़े तमाम साहित्य उपलब्ध है। इससे पूर्व रामदयालु में शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर भी संघ साहित्य प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोला गया था। जिसे बहुसंख्यक में पसंद किया गया था। संघ प्रमुख दो दिनों तक मुजफ्फरपुर में प्रवास करेंगे।

चार दिवसीय बिहार प्रवास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत चार दिवसीय प्रवास पर रविवार को बिहार आए हैं। यह प्रवास संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर है। डॉ. भागवत 25 और 26 जनवरी को मुजफ्फरपुर में रहेंगे। 26 जनवरी को मुजफ्फरपुर में ही झंडोत्तोलन करेंगे। 27 और 28 जनवरी को उनका दक्षिण बिहार में प्रवास होगा।