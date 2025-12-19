साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से बनाए 7 करोड़ रुपये, खाते से निकाले तो भांडा फूटा; 3 गिरफ्तार

संक्षेप: मोतिहारी साइबर पुलिस ने 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने निवेश के नाम पर ठगी और डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपये जमा कर लिए। एक खाते में उन्होंने लगभग डेढ़ करोड़ मंगाए, उसे निकालने के बाद उनका भांडा फूट गया।

बिहार की मोतिहारी पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर थाना पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गैंग ने अब तक निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 7 करोड़ रुपये बना लिए। बताया जा रहा है कि शातिरों ने एक व्यक्ति के अकाउंट में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये ट्रांसफर कर उसे निकाल लिए। इसी चक्कर में उनका भांडा फूट गया और वे पकड़े गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोतिहारी साइबर थाने की पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह के तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि गिरोह ने सात करोड़ से अधिक की ठगी की है। निवेश के नाम पर व डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को शिकार बनाया गया। एक खाते में संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।

मोतिहारी के साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस में बताया कि तकनीकी टीम ने पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आदि जगहों पर छापेमारी की। पूर्वी चंपारण जिले में राजेपुर थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी निवासी जितेंद्र कुमार, सीतामढ़ी के गाढ़ा प्रेमनगर निवासी अमल प्रकाश और पुनौरा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी ओम प्रकाश को दबोचा गया। इनके पास से कई कागजात मिले।

सिबिल स्कोर ठीक कराने के नाम पर ली थी खाते की जानकारी दरअसल, मोतिहारी साइबर पुलिस को पूर्वी चंपारण के मधुबन में दुलमा के रहने वाले भरत प्रसाद के बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन की सूचना मिली थी। इस मामले में उससे पूछताछ की गई। भरत ने पुलिस को बताया कि उसे एक बिजनेस लोन लेना था। उसका सिबिल स्कोर ठीक नहीं था।