साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से बनाए 7 करोड़ रुपये, खाते से निकाले तो भांडा फूटा; 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

मोतिहारी साइबर पुलिस ने 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने निवेश के नाम पर ठगी और डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपये जमा कर लिए। एक खाते में उन्होंने लगभग डेढ़ करोड़ मंगाए, उसे निकालने के बाद उनका भांडा फूट गया।

Dec 19, 2025 01:13 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारी
बिहार की मोतिहारी पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर थाना पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गैंग ने अब तक निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 7 करोड़ रुपये बना लिए। बताया जा रहा है कि शातिरों ने एक व्यक्ति के अकाउंट में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये ट्रांसफर कर उसे निकाल लिए। इसी चक्कर में उनका भांडा फूट गया और वे पकड़े गए।

मोतिहारी साइबर थाने की पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह के तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि गिरोह ने सात करोड़ से अधिक की ठगी की है। निवेश के नाम पर व डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को शिकार बनाया गया। एक खाते में संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।

मोतिहारी के साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस में बताया कि तकनीकी टीम ने पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आदि जगहों पर छापेमारी की। पूर्वी चंपारण जिले में राजेपुर थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी निवासी जितेंद्र कुमार, सीतामढ़ी के गाढ़ा प्रेमनगर निवासी अमल प्रकाश और पुनौरा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी ओम प्रकाश को दबोचा गया। इनके पास से कई कागजात मिले।

सिबिल स्कोर ठीक कराने के नाम पर ली थी खाते की जानकारी

दरअसल, मोतिहारी साइबर पुलिस को पूर्वी चंपारण के मधुबन में दुलमा के रहने वाले भरत प्रसाद के बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन की सूचना मिली थी। इस मामले में उससे पूछताछ की गई। भरत ने पुलिस को बताया कि उसे एक बिजनेस लोन लेना था। उसका सिबिल स्कोर ठीक नहीं था।

आरोपी जितेंद्र ने उसके खाते में ट्रांजेक्शन कर सिबिल स्कोर ठीक कराने की बात कही। इसके लिए उससे 5 हजार रुपये लिए गए। भरत ने अपना खाता नंबर, एटीएम आदि जितेंद्र को दे दिया। इसके बाद 27 से 30 मई के बीच शातिरों ने भरत के खाते में 1 करोड़ 49 लाख 50 हजार 162 रुपये मंगाकर निकाल लिए। बताया जा रहा है कि यह रकम शातिरों ने साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के जरिए पीड़ित लोगों से वसूल की थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
