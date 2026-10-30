अर्नब से बिहार में बिगड़े मौसम से 5000 करोड़ की फसलें बर्बाद, सम्राट का किसानों को मुआवजे का ऐलान

बिहार में अर्नब चक्रवात के चलते बिगड़े मौसम की वजह से राज्य भर में लगभग 5000 करोड़ रुपये की फसलें बर्बाद होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा क्षति धान की फसल की हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो दिनों में किसानों को हुए फसल नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा की है।

पटना, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब असर से दो दिन हुई बैमौसम बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में करीब 5 हजार करोड़ की फसलें बर्बाद होने का अनुमान है। इस बार धान उत्पादन में 10 से 15 फीसदी तक कमी हो सकती। धान के साथ केला और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के असर से आगामी दलहन और तिलहन सहित रबी फसलों की बुआई में भी देरी होगी। दूसरी ओर, अर्नब तूफान के प्रभाव से किसानों को हुए फसल नुकसान का राज्य सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुकवार को इसकी घोषणा की।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार और डॉ. प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में लगी धान की फसल गिर गई है। वहीं, तैयार हो चुकी धान की फसल की गुणवत्ता खराब होगी। बिहार के किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। पहले मॉनसून के दौरान बारिश की किल्लत ने धान की बुआई और रोपनी को प्रभावित किया। अब बेमौसम बारिश ने फसल को भारी क्षति पहुंचाई है।

अगर धान की फसल को देखें तो 2025-26 में बिहार में 136 लाख टन उत्पादन हुआ था। 15 फीसदी नुकसान का अनुमान लगा लें तो 204 लाख क्विंटल धान का कम उत्पादन होगा। इस साल केंद्र सरकार ने धान की न्यूनतम कीमत 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है। इस हिसाब से 4 हजार 979 करोड़ 64 लाख रुपये का नुकसान होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, अक्टूबर-नवंबर में यह पिछले एक दशक का तीसरा चक्रवात है जिसने बारिश की व्यापकता और हवा की तेजी से धान सहित इस मौसम की अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

सीएम ने कहा- किसानों को सरकार मुआवजा देगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि दो दिनों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को सरकार मुआवजा देगी। सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फसलों की क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को चिह्नित करें। पटना के ज्ञान भवन में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट ने यह घोषणा की।

एक दर्जन से अधिक जिलों में 35 से 55 मिमी तक बारिश मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को एक दर्जन से अधिक जिलों में बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश नवादा के इस्लामपुर में 58.8 मिमी दर्ज की गई। हवा की सर्वाधिक गति भोजपुर में 44 किमी प्रतिघंटे की रही है। नवादा, कटिहार, गया, भभुआ, सीवान, बांका, मधुबनी, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर 35 से 55 मिमी तक बारिश हुई।

पटना सहित राज्य भर में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। तेज हवा के प्रभाव से ठंड का एहसास भी हो रहा। अधिकतम तापमान में पिछले दो दिनों में चार से दस डिग्री तक की कमी आई है। पिछले 36 घंटों में पटना में 32 मिमी बारिश हुई है।