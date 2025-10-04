Rs 472 crore approved for Bhagalpur Greenfield Airport to be built on 931 acres land भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 472 करोड़ रुपये मंजूर, 931 एकड़ जमीन पर बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, Bihar Hindi News - Hindustan
भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 472 करोड़ रुपये मंजूर, 931 एकड़ जमीन पर बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नीतीश कैबिनेट ने 472 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके जरिए 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुरSat, 4 Oct 2025 10:49 AM
भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 472 करोड़ रुपये मंजूर, 931 एकड़ जमीन पर बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

भिहार की नीतीश सरकार ने भागलपुर के सुल्तानगंज में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को 472.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस राशि से 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

सुल्तानगंज में देवघर रोड से पश्चिम और निर्माणाधीन फोरलेन से दक्षिण में नए हवाई अड्डा के लिए जमीन चिह्नित की गई है। इसमें मसदी, नोनसर, राजगंज, कसबा, सुजापुर और मंझली मौजा की भूमि शामिल है। चिह्नित जमीन की दूरी भागलपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर है। यहां रनवे की उत्तरी छोर की लंबाई 4000 मीटर, दक्षिणी छोर की लंबाई 3800 मीटर और चौड़ाई 740 मीटर होगी। टर्मिनल की लंबाई 1000 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर होगी।

सड़क मार्ग के माध्यम से भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र और जिलों की दूरी काफी कम है। नीतीश कैबिनेट ने भागलपुर, छपरा और मोतिहारी के पुराने हवाई अड्डा से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावना के आकलन के लिए अग्रिम के रूप में एक करोड़ 21 लाख 58 हजार 830 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

इन तीन जिलों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (प्री फिजिबिलिटी स्टडी) कराने के लिए राज्य मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति मांगी थी।