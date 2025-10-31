किसानों को 3000 रुपये, पटना के पास नया शहर; बिहार NDA के संकल्प पत्र में प्रमुख वादे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों को 3000 रुपये अलग से सम्मान निधि देने, न्यू पटना सिटी बनाने, 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने जैसे कई वादे किए गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी हुए एनडीए के संकल्प पत्र में भाजपा, जदयू समेत अन्य 5 दलों के गठबंधन ने कई वादे किए हैं। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने पर किसानों को केंद्र से अलग 3000 रुपये की अतिरिक्त सम्मान निधि के रूप में दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत हर साल किसानों को 9000 रुपये बिहार सरकार से मिलेंगे। वहीं, पटना के पास नया ग्रीनफील्ड शहर बनाने का भी वादा किया गया है। एनडीए ने कहा है कि बिहार के हर जिले में फैक्ट्री लगाकर रोजगार बढ़ाएंगे, अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही किसानो की आय बढ़ाने के लिए एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। धान, गेहूं, दलहन, मक्का जैसी सभी प्रमुख फसलों की पंचायत स्तर पर एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था की जाएगी।

एनडीए ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने, 3600 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करने, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो रैपिड ट्रेनों का विस्तार करने करे साथ ही 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का भी वादा किया है।

पटना में नया ग्रीनफील्ड शहर, सीतामढ़ी में सीतापुरम बनेगा- एनडीए एनडीए के संकल्प पत्र में राजधानी के पास न्यू पटना ग्रीनफील्ड शहर बनाने के साथ ही सभी प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बात कही है। इसके अलावा सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा किया गया है।

10 नए एयरपोर्ट, दरभंगा और पूर्णिया से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा एनडीए ने बिहार के 10 नए शहरों में एयरपोर्ट शुरू कर यहां से विमान सेवा संचालित करने का वादा किया है। इसके साथ ही दरभंगा और पूर्णिया के मौजूदा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू करने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में पटना के पास ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भागलपुर में नया एयरपोर्ट बनाने का भी जिक्र है।