लद्दाख घूमने के लिए 20000 रुपये देगी सम्राट सरकार, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना को बिहार कैबिनेट से मंजूरी
सम्राट कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार के स्थानीय निवासियों को लद्दाख यात्रा के लिए प्रति यात्री अधिकतम 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार के निवासियों को लद्दाख की सैर करने के लिए सरकार 20 हजार रुपये तक का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सम्राट कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना- 2026 को मंजूरी दी है। बिहार के स्थानीय निवासी लद्दाख स्थित सिंधु नदी की यात्रा पूरी करने के बाद यह अनुदान सरकार से ले सकते हैं। यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत या प्रति तीर्थ यात्री 20 हजार रुपये में से जो भी कम हो, वो अनुदान के रूप में सरकार देगी।
बिहार पर्यटन विभाग की ओर से इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के पास भेजा गया था, बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, लद्दाख आदि जगहों के भ्रमण करने के लिए लोगों को यह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान के लिए सिर्फ बिहार के लोग ही पात्र होंगे।
हर साल 100 तीर्थ यात्रियों को मिलेगा अनुदान
बिहार सरकार ने इस योजना में कुछ शर्तें एवं पात्रता रखी हैं। 18 साल या उससे ऊपर की आयु के तीर्थ यात्री ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यानी बच्चों एवं किशोरों के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। साथ ही, एक साल में अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों को ही यह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी पर्यटन विभाग की ओर से बाद में जारी कर दी जाएगी।
सम्राट सरकार क्यों लाई यह योजना?
सरकार का कहना है कि बिहार के लोगों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन कराने और देश की सांस्कृतिक एकता से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। जो लोग लद्दाख यात्रा के भारी खर्च के चलते सिंधु नदी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं, उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा।
हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना को भी मंजूरी
सम्राट कैबिनेट ने बुधवार को बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम फैसले लिए। हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पटना से राजगीर, पटना से कैमूर, पटना से वाल्मीकिनगर के बीच हेलिकॉप्टर चलाए जाएंगे। पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे।
पटना से वाल्मीकिनगर 5000 रुपये, पटना से कैमूर 6000, पटना-राजगीर 4000 रुपये प्रति यात्री का किराया लगेगा। इसके अलावा, पटना में हेलिकॉप्टर की जॉय राइड शुरू की जाएगी। 10 मिनट की इस जॉय राइड के लिए 2100 रुपये देने होंगे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।