चंबल एक्सप्रेस में 2.92 करोड़ की लूट, फर्जी DRI अफसर 2.6 किलो सोना लेकर भागा; 3 गिरफ्तार
बरेली के कारोबारी संजय कुमार खंडेलवाल की फर्म संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी संजीव चौहान कोलकाता से चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहा था। इसी दौरान भभुआ रोड स्टेशन पर अपराधियों ने खुद को डीआरआई अधिकारी बताकर उसे ट्रेन से उतार लिया और 2 किलो 600 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए।
गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। हावड़ा-इंदौर चंबल एक्सप्रेस में सफर कर रहे सोना कारोबारी के कर्मचारी से डीआरआई अधिकारी बनकर करीब 2.92 करोड़ रुपये मूल्य के सोना लूट हूई। इस मामले में पुलिस ने बरेली से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 612.74 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। दो अन्य आरोपित फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है।
सोना लूट की यह घटना गया- पीपीडीयू रेलखंड के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर 22 अक्तूबर को हुई थी। बरेली के कारोबारी संजय कुमार खंडेलवाल की फर्म संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी संजीव चौहान कोलकाता से चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहा था। इसी दौरान भभुआ रोड स्टेशन पर अपराधियों ने खुद को डीआरआई अधिकारी बताकर उसे ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद दो किलो छह सौ ग्राम सोना और मोबाइल लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने कर्मचारी को जेल भेजने और उसके मालिक के घर छापेमारी करने की धमकी देकर डराया था। इस मामले में कारोबारी संजय खंडेलवाल ने 24 अक्तूबर को रेल थाना, भभुआ रोड में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कारोबारी के कर्मचारी ने लाइनर की भूमिका निभाई
रेल एसपी अनंत कुमार राय ने घटना को गंभीरता से लेते हुए रेल डीएसपी गुलशन कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर बरेली पुलिस तथा डीडीयू सीआईबी के सहयोग से रोहित कुमार, सचिन गंगवार और वरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया। तीनों बरेली के ग्राम नवादा शखान के रहने वाले हैं। पुलिस ने लूटे गए सोने में से 612.74 ग्राम वरुण कुमार के घर से बरामद किया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सचिन गंगवार कारोबारी के यहां 15 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम करता था। उसने ही वारदात को अंजाम देने के लिए लाइनर की भूमिका निभाई थी। वहीं, मुख्य आरोपित धर्मेंद्र पटेल और राहुल मौर्या अभी फरार हैं।
उद्भेदन करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा
गया जंक्शन स्थित रेल थाना भवन में रविवार को रेल डीएसपी गुलशन कुमार ने प्रेस कान्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेष सोने की बरामदगी और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। टीम में सासाराम रेल सर्किल इंस्पेक्टर संतोष कुमार, भभुआ रोड जीआरपी थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, डीडीयू रेल मंडल सीआईबी के सहायक अवर निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अभिषेक यादव और जीआरपी जवान राजीव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। बरेली एसपी और वहां की पुलिस का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। रेल एसपी ने सफल उद्भेदन करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें