चंबल एक्सप्रेस में 2.92 करोड़ की लूट, फर्जी DRI अफसर 2.6 किलो सोना लेकर भागा; 3 गिरफ्तार

बरेली के कारोबारी संजय कुमार खंडेलवाल की फर्म संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी संजीव चौहान कोलकाता से चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहा था। इसी दौरान भभुआ रोड स्टेशन पर अपराधियों ने खुद को डीआरआई अधिकारी बताकर उसे ट्रेन से उतार लिया और 2 किलो 600 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए।

गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। हावड़ा-इंदौर चंबल एक्सप्रेस में सफर कर रहे सोना कारोबारी के कर्मचारी से डीआरआई अधिकारी बनकर करीब 2.92 करोड़ रुपये मूल्य के सोना लूट हूई। इस मामले में पुलिस ने बरेली से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 612.74 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। दो अन्य आरोपित फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है।

सोना लूट की यह घटना गया- पीपीडीयू रेलखंड के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर 22 अक्तूबर को हुई थी। बरेली के कारोबारी संजय कुमार खंडेलवाल की फर्म संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी संजीव चौहान कोलकाता से चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहा था। इसी दौरान भभुआ रोड स्टेशन पर अपराधियों ने खुद को डीआरआई अधिकारी बताकर उसे ट्रेन से उतार लिया। इसके बाद दो किलो छह सौ ग्राम सोना और मोबाइल लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने कर्मचारी को जेल भेजने और उसके मालिक के घर छापेमारी करने की धमकी देकर डराया था। इस मामले में कारोबारी संजय खंडेलवाल ने 24 अक्तूबर को रेल थाना, भभुआ रोड में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

कारोबारी के कर्मचारी ने लाइनर की भूमिका निभाई रेल एसपी अनंत कुमार राय ने घटना को गंभीरता से लेते हुए रेल डीएसपी गुलशन कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर बरेली पुलिस तथा डीडीयू सीआईबी के सहयोग से रोहित कुमार, सचिन गंगवार और वरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया। तीनों बरेली के ग्राम नवादा शखान के रहने वाले हैं। पुलिस ने लूटे गए सोने में से 612.74 ग्राम वरुण कुमार के घर से बरामद किया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सचिन गंगवार कारोबारी के यहां 15 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम करता था। उसने ही वारदात को अंजाम देने के लिए लाइनर की भूमिका निभाई थी। वहीं, मुख्य आरोपित धर्मेंद्र पटेल और राहुल मौर्या अभी फरार हैं।