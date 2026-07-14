बाप-बेटे के बैंक खाते में 1500 करोड़ रुपये आए, कुछ देर में गायब भी हो गए; बिहार में गजब वाकया

मुजफ्फरपुर में पेंशन की राशि निकालने के बाप-बेटे के बैंक खातों में अचानक 1500 करोड़ रुपये आ गए। खाताधारक और बैंक कर्मी भी यह देख दंग रह गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही असामान्य बैंक बैलेंस गायब भी हो गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर से एक गजब वाकया सामने आया है। साधारण परिवार से आने वाले एक पिता-पुत्र के बैंक खातों में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम अचानक आ गई। यह देख सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि, कुछ देर में ही इतनी बड़ी रकम बैंक खाते से अचानक गायब भी हो गई। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पूर्व भी बिहार में गरीब और आम लोगों के खाते में करोड़ों-अरबों रुपये का बैंक बैलेंस दिखाई देने के मामले आ चुके हैं।

जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले बुजुर्ग कामेश्वर मिश्रा और उनके बेटे को हर महीने राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1100-1100 रुपये मिलते हैं। जब वह अपने बेटे के साथ पेंशन की राशि निकालने के लिए बैंक गए, तो उनके खाते में अरबों रुपये देख उनके होश उड़ गए। बैंक अधिकारियों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए जांच शुरू की।

कामेश्वर मिश्रा ने बताया कि पहले उनके खाते में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दिखाई दी। फिर उनके बेटे के खाते में भी उतनी ही रकम नजर आई। दोनों पिता-पुत्र के खाते में कुल 1500 करोड़ रुपये का बैलेंस दिखने लगा। कामेश्वर ने बताया कि उन्हें बुजुर्ग पेंशन और उनके बेटे (जो बोलने एवं सुनने में असमर्थ है) को दिव्यांग पेंशन मिलती है।

उन्होंने बताया, "पेशन के पैसे निकालने के बाद, मैंने अपना बैंक बैलेंस पूछा। CBS सिस्टम चेक करने वाला व्यक्ति हैरान रह गया। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे खाते में 7,59,69,51,951.16 यानी 759 करोड़ रुपये का बैलेंस दिख रहा था।

कामेश्वर ने कहा, "लगभग इतनी ही रकम मेरे बेटे के बैंक खाते में भी दिख रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, इतनी बड़ी रकम कैसे आ गई। दोनों खातों में मिलाकर कुल रकम 15 अरब रुपये से ज्यादा हो गई।"

कामेश्वर मिश्रा ने कहा कि इतनी बड़ी रकम देखकर वह खुद भी दंग रह गए। उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशानी हुई। वह खुद उलझन में पड़ गए कि आखिर उनके बैंक खाते में इतना पैसा कहां से आ गया।

कुछ देर बाद ही गायब हो गया बैलेंस बैंक अधिकारियों को जब इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कुछ देर बाद इसकी जांच की। हालांकि, तब तक दोनों बाप-बेटे के अकाउंट से असामान्य बैलेंस हट गया। कामेश्वर मिश्रा और उनके बेटे के बैंक खाते में कुल 1500 करोड़ रुपये कैसे क्रेडिट हुए, इसकी आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।

बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी! आशंका जताई जा रही है कि दोनों पेंशन धारकों के खाते में यह राशि बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नजर आई। बैंक अधिकारी इसके स्रोत का पता लगाने में जुटे हैं।