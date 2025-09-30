चुनाव चलता रहेगा, खातों में आते रहेंगे 10000 रुपये; नीतीश सरकार ने दिसंबर तक तारीखें बता दी

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी मिलता रहेगा। नीतीश सरकार ने योजना की पहली किस्त 10000 रुपये की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की आगामी दिसंबर महीने तक तारीखें जारी कर दी हैं।

नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित होने के बाद भी मिलता रहेगा। चुनाव के बीच लाभार्थियों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये आते रहेंगे। बीते 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खातों में कुल 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। इसी कार्यक्रम में सीएम ने ऐलान किया था कि आगामी 3 अक्टूबर को भी अन्य महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। यह सिलसिला आगामी विधानसभा चुनाव के बीच और उसके बाद भी चलता रहेगा। नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की तारीखें दिसंबर महीने तक जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त महीने में के आखिरी में इस योजना का ऐलान किया था। इसके तहत हर घर की एक महिला सदस्य को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि 6 महीने बाद आकलन कर उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी। लाखो-करोड़ की संख्या में महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। अब तक 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार आ चुके हैं। इस योजना का रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। जो महिलाएं अब जुड़ रही हैं, उन्हें भी आगे 10000 रुपये दिए जाएंगे।