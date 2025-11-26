बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 तारीख को आएंगे 10000 रुपये, बाकी को कब मिलेंगे?

संक्षेप: नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस योजना में बची हुईं अन्य सभी लाभार्थियों को कब तक पैसा मिल जाएगा, यह भी सरकार ने बताया है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में शुक्रवार 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की साढ़े 9 लाख और शहरी इलाकों की 50 हजार महिलाएं शामिल हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं। नीतीश सरका की इस योजना के तहत अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं के खाते में 10000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। अब 10 लाख और महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। फिर बाकी बची लाभार्थियों को भी जल्द राशि मिल जाएगी।

दरअसल, महिला रोजगार योजना के तहत दो तरह से आवेदन लिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन मोड में शहरी क्षेत्र की महिलाओं से आवेदन लिए गए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ऑफलाइन आवेदन किया। अब तक पहले से जीविका समूह से जुड़ीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिला है।

अब उन महिलाओं के बैंक खाते में भी 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे जो हाल के दिनों में जीविका समूह से जुड़ी हैं। योजना के तहत 13 लाख महिलाओं ने ऑनलाइन मोड में आवेदन किया है। इन महिलाओं के आवेदन की जांच शुरू हो चुकी है। जांच पूरी होने के बाद इन 13 लाख महिलाओं को भी दस-दस हजार रुपये खाते में भेजे जाएंगे।