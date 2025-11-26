Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRs 10000 to be credited in 10 lakh Bihar women accounts on 28th Nov know when will rest get money
बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 तारीख को आएंगे 10000 रुपये, बाकी को कब मिलेंगे?

बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 तारीख को आएंगे 10000 रुपये, बाकी को कब मिलेंगे?

संक्षेप:

नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस योजना में बची हुईं अन्य सभी लाभार्थियों को कब तक पैसा मिल जाएगा, यह भी सरकार ने बताया है।

Wed, 26 Nov 2025 07:49 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में शुक्रवार 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की साढ़े 9 लाख और शहरी इलाकों की 50 हजार महिलाएं शामिल हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं। नीतीश सरका की इस योजना के तहत अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं के खाते में 10000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। अब 10 लाख और महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। फिर बाकी बची लाभार्थियों को भी जल्द राशि मिल जाएगी।

दरअसल, महिला रोजगार योजना के तहत दो तरह से आवेदन लिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन मोड में शहरी क्षेत्र की महिलाओं से आवेदन लिए गए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ऑफलाइन आवेदन किया। अब तक पहले से जीविका समूह से जुड़ीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिला है।

अब उन महिलाओं के बैंक खाते में भी 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे जो हाल के दिनों में जीविका समूह से जुड़ी हैं। योजना के तहत 13 लाख महिलाओं ने ऑनलाइन मोड में आवेदन किया है। इन महिलाओं के आवेदन की जांच शुरू हो चुकी है। जांच पूरी होने के बाद इन 13 लाख महिलाओं को भी दस-दस हजार रुपये खाते में भेजे जाएंगे।

इस संबंध में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि एक महीने में योजना जुड़ीं सभी महिलाओं को राशि भेज दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को 10-10 हजार मिल जाएंगे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
