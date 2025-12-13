Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsRs 10000 sent to men account instead of women govt demanding money back RJD takes a jibe
महिला की जगह पुरुषों के खाते में चले गए 10000, वापस मांग रही सरकार; RJD ने ली चुटकी

महिला की जगह पुरुषों के खाते में चले गए 10000, वापस मांग रही सरकार; RJD ने ली चुटकी

संक्षेप:

आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनडीए के नेता और अफसरों ने हड़बड़ी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार की राशि पुरुषों के खाते में ट्रांसफर कर दी, अब उसे वापस लेने के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं। लोग 10 हजार रुपये वापस नहीं करने वाले हैं।

Dec 13, 2025 12:22 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने महिला रोजगार योजना को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने का काम किया। आरजेडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता पाने की हड़बड़ी इतनी थी कि नेता और अफसर भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। इस योजना के तहत 10000 रुपये की राशि महिलाओं के बजाय कुछ पुरुषों के खाते में भेज दी गई। अब उनसे वापस पैसा मांगे जा रहे हैं। पुरुषों को 10 हजार रुपये लौटाने के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरजेडी ने शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस संबंध में पोस्ट किया। पार्टी ने दो जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा लिखे गए दो पत्रों के फोटो पोस्ट किए हैं। इनमें दरभंगा जिले के दो व्यक्तियों से 10000 रुपये वापस सरकारी खाते में जमा करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका से जुड़ी महिलाओं को ही मिलना है। तकनीकी त्रुटी की वजह से योजना की राशि गलती से उनके खाते में चली गई थी।

read moreये भी पढ़ें:
चुनाव से पहले महिलाओं को 10000 देना सियासी घूस; प्रियंका ने नीतीश सरकार को घेरा

आरजेडी ने इस पोस्ट में लिखा कि बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये रुपये जब सरकार ने लोगों के खाते में डाले होंगे, तभी खर्च हो गए होंगे। पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा, “ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा।”

जीविका से जुड़ी महिलाओं को मिलती है रोजगार योजना की राशि

हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसके जरिए जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। अब तक करीब डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में राशि पहुंच चुकी है। सरकार ने कहा कि महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से यह राशि दी जा रही है। फिर 6 महीने बाद समीक्षा करके उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता और दी जाएगी।

read moreये भी पढ़ें:
10000 देकर चुनाव पलटा; जन सुराज की करारी हार की प्रत्याशियों ने बताई वजह

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दल इस योजना पर नीतीश सरकार को घेरे हुए है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपये बांटकर सरकार ने वोट खरीद लिए। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने की यह प्रमुख वजह रही। हालांकि, सत्ता पक्ष के नेता इन दावों को खारिज करते रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।