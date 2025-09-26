Rs 10000 given now will be recovered after elections Tejashwi Yadav claims on Mahila Rojgar Yojana अभी 10000 रुपये दिए, चुनाव बाद यही वसूली करेंगे; महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव का तंज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRs 10000 given now will be recovered after elections Tejashwi Yadav claims on Mahila Rojgar Yojana

अभी 10000 रुपये दिए, चुनाव बाद यही वसूली करेंगे; महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव का तंज

नीतीस सरकार की महिला रोजगार योजना पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ये लोग 10000 रुपये दे रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग महिलाओं से इसकी वसूली करेंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाFri, 26 Sep 2025 02:08 PM
share Share
Follow Us on
अभी 10000 रुपये दिए, चुनाव बाद यही वसूली करेंगे; महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव का तंज

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को इस योजना के तहत बिहार की 75 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। तेजस्वी ने इस पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद यही लोग महिलाओं से 10000 रुपये की वसूली करेंगे।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं अक्ल में नंबर वन हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नकल में नंबर वन हैं। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की माई-बहिन योजना के दबाव में एनडीए सरकार इस तरह की घोषणा कर रही है।

ये भी पढ़ें:आपके 2 भाई, नरेंद्र और नीतीश; बिहार की 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ की सौगात

पहले एक-दो महीने महिलाओं को राशि दी जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इस योजना में केंद्र सरकार का एक भी पैसा शामिल है या नहीं।

ये भी पढ़ें:बिहार को उस दौर में नहीं जाने देंगे,मोदी ने महिलाओं को RJD-कांग्रेस से सचेत किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरजेडी राज में महिलाओं के घर से बाहर नहीं निकलने के दावे पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा, "एक महीने का डेटा निकालिए। देखिए कि कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कितनी हत्याएं हुईं। क्या 17 महीने हमारी सरकार में महिलाएं सड़क पर नहीं निकल रही थीं? इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।"