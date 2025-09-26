अभी 10000 रुपये दिए, चुनाव बाद यही वसूली करेंगे; महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव का तंज

नीतीस सरकार की महिला रोजगार योजना पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ये लोग 10000 रुपये दे रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग महिलाओं से इसकी वसूली करेंगे।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को इस योजना के तहत बिहार की 75 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। तेजस्वी ने इस पर कहा कि बिहार चुनाव के बाद यही लोग महिलाओं से 10000 रुपये की वसूली करेंगे।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं अक्ल में नंबर वन हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नकल में नंबर वन हैं। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की माई-बहिन योजना के दबाव में एनडीए सरकार इस तरह की घोषणा कर रही है।

पहले एक-दो महीने महिलाओं को राशि दी जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इस योजना में केंद्र सरकार का एक भी पैसा शामिल है या नहीं।