Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRs 1 lakh deducted from account cyber fraudster returned Rs 50000 when girl pleaded
खाते से कट गए 1 लाख रुपये, लड़की गिड़गिड़ाई तो साइबर ठग ने लौटा दिए 50 हजार

खाते से कट गए 1 लाख रुपये, लड़की गिड़गिड़ाई तो साइबर ठग ने लौटा दिए 50 हजार

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में एक किसान के साथ शातिरों ने 1 लाख रुपये की साइबर ठगी कर दी। जब किसान की बेटी ने ठगों को फोन कर मिन्नतें कीं तो ठग ने आधी रकम वापस कर दी।

Jan 31, 2026 11:09 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार के मुजफ्फरपुर से साइबर ठगी का अनोखा मामला सामना आया है। साइबर ठग ने एक किसान के खाते से 1 लाख रुपये उड़ा लिए। जब किसान की बेटी फोन पर गिड़गिड़ाई तो साइबर अपराधी ने 50 हजार रुपये लौटा दिए। हालांकि, काफी मिन्नतें करने के बावजूद उसने बाकी के 50 हजार रुपये वापस नहीं किए। अब पीड़ित किसान बाकी की रकम वापस पाने के लिए बीते 10 दिनों से मोतीपुर थाने के चक्कर काट रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी रोशनी कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को एक कॉल आया था। फोन पर कहा गया कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। वे अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें। पिता ने बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में 1 लाख 7 हजार रुपये थे, कोई दूसरी राशि नहीं आई थी।

जब कुछ समय बाद उन्होंने फिर से बैलेंस चेक किया तो खाते से 1 लाख रुपये गायब मिले। यह देखकर किसान के होश उड़ गए। उनके फोन पर ना तो कोई ओटीपी आया और ना ही उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक किया था।

इसके बाद किसान की बेटी रोशनी ने जिस नंबर से कॉल आया था, उस पर रिटर्न फोन किया। काफी समझाने और गिड़गिड़ाने के बाद शातिर ने 50 हजार रुपये वापस कर लिए। ठग ने कहा कि उसके हिस्से में 50 हजार आए थे, उसने वह लौटा दिए। बाकी की रकम दूसरे लोगों के खाते में चली गई है, वह नहीं लौटेगी।

साइबर ठगी के लाखों रुपये होल्ड पर

मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के मामले में 10 करोड़ रुपये से अधिक पुलिस ने होल्ड करा रखे हैं, लेकिन पीड़ितों को राशि वापस नहीं मिल पा रही है। पीड़ित राशि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रोफेसर ज्योति नारायण सिंह ने बताया कि उनके खाते से बड़ा फ्रॉड हुआ था। शातिरों के 80 लाख रुपये होल्ड हैं, लेकिन फ्रॉड की राशि लौटाई नहीं जा रही।

ये भी पढ़ें:गर्भवती बनाओ, 10 लाख पाओ; प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस के नाम पर साइबर फ्रॉड

गोलाबांध रोड निवासी शशिभूषण के खाते से 10 लाख रुपये की ठगी हुई थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो शातिरों के खाते में दो लाख रुपये से अधिक होल्ड कर दिए गए। अब शशिभूषण यह पैसा वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के अनुसार साइबर अपराध के मामले में राशि वापसी की प्रक्रिया अदालत से पूरी होती है, जिसमें समय लगता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Cyber Crime cyber crime in bihar Muzaffarpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।