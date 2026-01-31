खाते से कट गए 1 लाख रुपये, लड़की गिड़गिड़ाई तो साइबर ठग ने लौटा दिए 50 हजार

संक्षेप: मुजफ्फरपुर में एक किसान के साथ शातिरों ने 1 लाख रुपये की साइबर ठगी कर दी। जब किसान की बेटी ने ठगों को फोन कर मिन्नतें कीं तो ठग ने आधी रकम वापस कर दी।

बिहार के मुजफ्फरपुर से साइबर ठगी का अनोखा मामला सामना आया है। साइबर ठग ने एक किसान के खाते से 1 लाख रुपये उड़ा लिए। जब किसान की बेटी फोन पर गिड़गिड़ाई तो साइबर अपराधी ने 50 हजार रुपये लौटा दिए। हालांकि, काफी मिन्नतें करने के बावजूद उसने बाकी के 50 हजार रुपये वापस नहीं किए। अब पीड़ित किसान बाकी की रकम वापस पाने के लिए बीते 10 दिनों से मोतीपुर थाने के चक्कर काट रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी रोशनी कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को एक कॉल आया था। फोन पर कहा गया कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। वे अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें। पिता ने बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में 1 लाख 7 हजार रुपये थे, कोई दूसरी राशि नहीं आई थी।

जब कुछ समय बाद उन्होंने फिर से बैलेंस चेक किया तो खाते से 1 लाख रुपये गायब मिले। यह देखकर किसान के होश उड़ गए। उनके फोन पर ना तो कोई ओटीपी आया और ना ही उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक किया था।

इसके बाद किसान की बेटी रोशनी ने जिस नंबर से कॉल आया था, उस पर रिटर्न फोन किया। काफी समझाने और गिड़गिड़ाने के बाद शातिर ने 50 हजार रुपये वापस कर लिए। ठग ने कहा कि उसके हिस्से में 50 हजार आए थे, उसने वह लौटा दिए। बाकी की रकम दूसरे लोगों के खाते में चली गई है, वह नहीं लौटेगी।

साइबर ठगी के लाखों रुपये होल्ड पर मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के मामले में 10 करोड़ रुपये से अधिक पुलिस ने होल्ड करा रखे हैं, लेकिन पीड़ितों को राशि वापस नहीं मिल पा रही है। पीड़ित राशि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रोफेसर ज्योति नारायण सिंह ने बताया कि उनके खाते से बड़ा फ्रॉड हुआ था। शातिरों के 80 लाख रुपये होल्ड हैं, लेकिन फ्रॉड की राशि लौटाई नहीं जा रही।