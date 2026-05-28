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मुंगेर में छुट्टी पर घर आने से पहले RPF जवान की बेरहमी से हत्या, पत्नी ने विभाग पर उठाए गंभीर सवाल

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, त्रिपुरारी मिश्रा, मुंगेर
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Bihar Crime News:  मुंगेर के महमदा गांव में आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार का शव पहुंचने से कोहराम मच गया। पत्नी ने ऑन-ड्यूटी लापता होने पर विभाग की कार्यशैली और लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मुंगेर में छुट्टी पर घर आने से पहले RPF जवान की बेरहमी से हत्या, पत्नी ने विभाग पर उठाए गंभीर सवाल

Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के महमदा गांव में उस वक्त कोहराम और चीख-पुकार मच गई, जब अपराधियों द्वारा बेरहमी से मौत के घाट उतारे गए आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। जवान की मौत की खबर से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि आगामी 30 मई को धर्मेंद्र छुट्टी मंजूर होने के बाद अपने परिवार से मिलने घर आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही उनका शव घर पहुंच गया, जिससे दो मासूम बच्चों (18 वर्षीय हर्ष और 12 वर्षीय राज) के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया छिन गया।

ऑन-ड्यूटी गायब हुए जवान की हत्या कर नदी किनारे फेंका शव

बता दें कि यह वारदात बीते 25 मई की रात की है। धर्मेंद्र कुमार रेलवे सुरक्षा बल में लैलख ममलखा आउटपोस्ट पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान ही अज्ञात अपराधियों ने घात लगाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को नदी के किनारे फेंक दिया था। जब उनका शव बरामद हुआ, तो पुलिस महकमे सहित पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।

रोती-बिलखती पत्नी ने आरपीएफ विभाग की कार्यशैली को घेरा

धर्मेंद्र के शव के घर पहुंचते ही उनकी पत्नी रानी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने आरपीएफ विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीधा आरोप लगाया है कि जब ऑन-ड्यूटी जवान अचानक लापता हो गया था, तो समय रहते विभाग और प्रशासन ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? वहीं, मृतक जवान के करीबी दोस्त सुरेश कुमार ने भी इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और विभाग पर भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

एसपी का 48 घंटे का अल्टीमेटम, जांच के लिए बनी विशेष टीम

इस हाई-प्रोफाइल मामले में बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए आरपीएफ जमालपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपियों की तुरंत पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए स्थानीय पुलिस को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। हत्यारों को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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