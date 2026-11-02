बिहार में चुनाव के 72 घंटे के अंदर खेल! निर्दलीय MLC भाजपा में चले गए; RJD-जन सुराज फायर

बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी शामिल होने की घोषणा की थी। इसके बाद विपक्षी पार्टियां भड़क गई हैं।

बिहार में MLC चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही सियासी पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में शनिवार को बवाल तब बढ़ गया जब बिहार विधान परिषद के दो नए निर्दलीय एमएलसी ने भाजपा ज्वॉइन कर लिया। दरअसल तिरहुत स्नातक सीट से जीत दर्ज करने वाले बंशीधर बृजवासी और सारण शिक्षक सीट से जीतने वाले राहुल राज ने शनिवार को भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके बाद विपक्षी पार्टियां भाजपा पर बुरी तरह भड़क गई हैं। आरजेडी और जन सुराज दोनों ने ही बृजवासी और राहुल राज के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। विपक्ष ने भाजपा पर जनादेश की चोरी जैसे आरोप हैं।

इससे पहले बिहार भाजपा प्रमुख संजय सरावगी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने का जिक्र कर दिया। दोनों MLC ने भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता पर्चियां हाथ में लेकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। इसके बाद रविवार को विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए दल-बदल रोधी कानून के तहत दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया।

भाजपा विधायकों की बैठक में पहुंचे गौरतलब है कि बंशीधर ब्रजवासी ने पिछले सप्ताह हुए चुनाव में लगातार दूसरी बार तिरहुत स्नातक सीट बरकरार रखी थी। वहीं राहुल राज भाजपा के बागी नेता हैं और वह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जनता दल यूनाइटेड को आवंटित किए जाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीते हैं। इन दोनों ने शनिवार शाम यहां भाजपा के विधायकों की बैठक में पहुंचकर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। इससे बात बिगड़ गई।

संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला विपक्षी दलों ने इस कदम को संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन करार दिया है। बता दें कि नियम के मुताबिक, कोई भी निर्दलीय एमएलसी किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा करने पर उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसी नियम का हवाला देते हुए आरजेडी और जन सुराज ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

क्या बोले तेजस्वी? राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। राजद नेता ने कहा कि दोनों को दल-बदल रोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर 'संविधान का मजाक बनाने' का आरोप भी लगाया। तेजस्वी ने कहा कि दसवीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुआ कोई भी सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा है कि इस मामले को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्य विधानपरिषद के सभापति से मुलाकात करेगा। इसके अलावा पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का भी रुख करेगी।

इधर राजद की सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि यह भाजपा द्वारा अपने गठबंधन के सहयोगी जेडीयू की 'पीठ में छुरा घोंपने' जैसा है। बता दें कि जेडीयू को तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने एक बयान में कहा, ''भाजपा इंडिया गठबंधन को बिखरा हुआ गठबंधन बताती रही है। लेकिन उसने अपने ही सहयोगी दल को हराने की साजिश कैसे रची, यह अब सभी के सामने है।''

जन सुराज भी बरसी प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी ने भी सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोला। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''यह भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के साथ अब तक किया गया सबसे क्रूर और भद्दा मजाक है। यह भाजपा की ओर से जनता के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश है, जिसने विधानपरिषद की आठ सीट के लिए हुए चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन किया था।'' सौरभ ने भाजपा के कई नेताओं के उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनके जरिए उन्होंने यह कहते हुए विवाद को शांत करने की कोशिश की है कि दोनों निर्दलीय MLC ने ‘पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी बल्कि केवल उसे अपना समर्थन दिया है।’