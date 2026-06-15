ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली जमानत; नेपाल के होटल में मिला था भाई का शव
Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Raushan Anand News: ज्ञान बिन्दु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत मिल गई है।
Raushan Anand News: बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिन्दु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत से पहले रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे पहले मीडिया से बातचीत में रौशन आनंद सर के वकील ने भरोसा जताया था कि उनके क्लाइंट को बेल जरुर मिल जाएगी। वकील ने दावा किया था कि खान सर ने शातिर दिमाग लगाकर रौशन आनंद सर को फंसाया है।
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लेखक के बारे मेंJayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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