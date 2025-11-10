पटना के दानापुर में मकान की छत गिरी, 5 लोगों की मौत; इंदिरा आवास योजना से बना था घर

संक्षेप: पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। मलबा हटाया गया तो उसमें से परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले। मुखिया ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद लोगों के शव को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

पटना से सटे दानापुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां मानस नया पानापुर 42 पट्टी गांव में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद कोहराम मचा है। यह गांव सारण और पटना की सीमा से सटे दियारा क्षेत्र में है। सबसे दुखद बात यह है एक हंसता-खेलता परिवार इस दुनिया से चला गया। पंचायत के मुखिया वकील राय ने बताया कि छत गिरने के बाद जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। आसपास के लोग बबलू के घर की ओर दौड़े तो देखा कि छत धराशायी हो चुका है।

पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। मलबा हटाया गया तो उसमें से परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले। मुखिया ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद लोगों के शव को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। बबलू खान का मकान आवास योजना के अंतर्गत कुछ वर्ष पहले बना था।

मकान की दीवारों और छत में दरारें आ गई थीं, जिससे यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता देने की मांग की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है। बताया जाता है कि इंदिरा आवास काफी जर्जर हो चुका था। बबलू खान परिवार का अकेला कमाने वाला था। लिहाजा वह रुपये की तंगी की वजह से मकान की मरम्मत नहीं करवा पा रहा था।

