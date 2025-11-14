Hindustan Hindi News
Rohtas District Results LIVE: रोहतास की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में MGB ने NDA को जीरो पर किया था आउट

संक्षेप: Rohtas District Seats Overall Results: 2020 के चुनाव में रोहतास की सात सीटों में से सात सीटें महागठबंधन ने जीती थीं, जबकि एनडीए को शून्य से संतोष करना पड़ा था। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं। मुकाबला दिलचस्प है।

Fri, 14 Nov 2025 07:26 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Rohtas District Seats Overall Results: रोहतास जिले की चेनारी (सुरक्षित), सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट सभी सात विधानसभा सीटों पर 2020 में महागठबंधन (MGB) ने अपना परचम लहरा दिया था। एनडीए (NDA) यहां शू्न्य पर आउट हुआ था। रोहतास जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा।

सासाराम विधानसभा सीट

2020 में RJD के राजेश कुमार गुप्ता ने JDU के उम्मीदवार अशोक कुमार को हराया था। इस बार आरजेडी ने विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर सतेन्द्र साह को उम्मीदवार बनाया। उन्हें चुनौती देने के लिए आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा पहली बार चुनावी समर में उतरीं। इस वजह से सासाराम सीट काफी हाईप्रोफाइल हो गई है।

दिनारा विधानसभा सीट

2020 में RJD के विजय कुमार मंडल ने LJP के राजेंद्र प्रसाद सिंह को हराया था। इस बार RJD ने मंडल की जगह राजेश यादव को उतारा है। NDA ने यह सीट आरएलएम (RLM) को दी है। RLM के टिकट पर मंत्री संतोष सिंह के भाई आलोक कुमार सिंह पहली बार चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़ में उतर कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया।

करगहर विधानसभा सीट

2020 में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने JDU के वशिष्ठ सिंह को करीबी मुकाबले में हराया था। 2025 में भी मिश्रा (कांग्रेस) का सामना JDU के वशिष्ठ सिंह से है, लेकिन जन सुराज के उम्मीदवार और भोजपुरी गायक रितेश पांडेय की मजबूत उपस्थिति ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बीएसपी ने यहां पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप सिंह पर दांव लगाया है।

नोखा विधानसभा सीट

2020 में RJD की अनीता देवी ने JDU के नागेंद्र चंद्रवंशी को हराया था। 2025 में, अनीता देवी (RJD) का सीधा मुकाबला जेडीयू के नागेन्द्र चंद्रवंशी से है। इस बार भी राजद और जदयू के बीच दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिला। इस सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी संग्राम में उतरे हैं।

डेहरी विधानसभा सीट

2020 में RJD के फतेह बहादुर कुशवाहा ने भाजपा के सत्यनारायण सिंह को कड़े मुकाबले में हराया था। इस बार राजद ने फतेह बहादुर कुशवाहा का टिकट काट दिया। उनकी जगह गुड्डु चंद्रवंशी पर दांव लगाया है। राजद को भाजपा के विरेंद्र कुमार से मजबूत चुनौती मिल रही है। जिससे यह सीट रोहतास की सबसे कड़े मुकाबले वाली सीटों में से एक बन सकती है।

काराकाट विधानसभा सीट

2025 के चुनाव में काराकाट सीट भी बिहार की सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली सीटों में रही। यहां भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में उतर आयीं। 2020 के चुनाव में इस सीट पर सीपीआईएमएल के अरुण सिंह ने भाजपा के राजेंद्र राज को हराया था। वह एक बार फिर जीत की आस में चुनावी संग्राम में उतरे। जेडीयू के टिकट पर पूर्व सांसद महाबली सिंह भी मैदान में हैं।

लेखक के बारे में

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
