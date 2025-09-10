रोहित सोनी ने गोली मारी, विजय गुप्ता ने गाड़ी चलाई; राजदेव रंजन मर्डर में 3 दोषियों को उम्रकैद

सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की साल 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले लड्डन मियां समेत तीन आरोपी सबूतों के अभाव में बरी किए जा चुके हैं।

बिहार के सीवान में हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें रोहित सोनी, विजय गुप्ता और सोनू गुप्ता शामिल हैं। आजीवन कारावास के साथ ही तीनों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी को उचित मुआवजा के भुगतान करने का भी आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 30 अगस्त को राजदेव रंजन हत्याकांड में इन तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने माना कि रोहित सोनी ने राजदेव पर गोली चलाई थी, विजय गुप्ता उस समय गाड़ी चला रहा था जबकि सोनू ने वारदात के लिए पत्रकार की रैकी की थी। वहीं, 3 अन्य आरोपी लड्डन मियां, राजेश और रिशु जायसवाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की साल 2016 में सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस की पुलिस ने पहले जांच की, उसमें बाहुबली शहाबुद्दीन का नाम नहीं था। बाद में यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया।