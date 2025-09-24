जेल में पूरी जिंदगी काटेगा रोहित सहनी, मुजफ्फरपुर रेप-मर्डर के 120वें दिन कोर्ट से फैसला

कुढ़नी के चर्चित 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी रोहित सहनी को ताऊम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। हालांकि, बच्ची की मां ने कहा कि उसे फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर केस में अदालत का फैसला आ गया है। जिले के कुढ़नी के एक गांव में 9 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के 120वें दिन मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-3 के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने दोषी रोहित कुमार सहनी (28) को ताउम्र (जीवन पर्यंत) कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

साथ ही विशेष कोर्ट ने बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत बच्ची की मां को 8 लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है। 69 दिनों में सेशन-ट्रायल पूरा होने बाद विशेष कोर्ट ने रोहित को बीते 15 सितंबर को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

बीते 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद गला रेत दिया गया था। इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। आरोपी रोहित कुमार सहनी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था।

यह मामला काफी चर्चा में रहा था क्योंकि गंभीर हालत में पीड़ित बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना ले जाने के बाद पीएमसीएच अस्पताल में इलाज में देरी होने पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठे थे।

बचाव पक्ष ने रहम, अभियोजन ने मांगा मृत्युदंड: लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने पहला अपराध और परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य होने के कारण विशेष कोर्ट से रोहित को रहम देने की प्रार्थना की। वहीं, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल प्रार्थना प्रिया ने छोटी बहनों की शादी एवं मां की परवरिश के लिए सजा में नरमी का आग्रह किया। जीशान अहमद ने उसे दया का पात्र बताया।

वहीं, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने कहा कि मासूम के साथ घृणित एवं क्रूरतम अपराध हुआ है। दोषी रोहित को मृत्युदंड की सजा मिले। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने प्राकृतिक मौत होने तक उसे कारावास की सजा सुनाई।

इन धाराओं में हुई सजा विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा-6 (नाबालिग पर यौन हमला) एवं बीएनएस की पठित धारा 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म) में जीवन पर्यंत कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बीएनएस की धारा-103 (1) (हत्या करना) में आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। इसमें भी जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

धारा- 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने) में 7 साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा- 303 (2) (बालिका का लॉकेट चोरी करने) में 3 साल जेल और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना को छोड़कर कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

21 दिनों में पूरी हुई थी गवाही: विशेष पॉक्सो कोर्ट-3 में स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह पेश किए। सभी गवाहों की गवाही 21 दिनों में पूरी हो गई। 26 मई को हुई घटना में पुलिस ने 27 जून को रोहित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 8 जुलाई को कोर्ट ने उसके खिलाफ आरोप तय कर दिया।

8 जुलाई को लखींद्र सहनी, 10 को जितेंद्र पासवान, 11 को विकास कुमार, 14 को बच्ची की मां, 15 एवं 16 को कांड की आईओ दारोगा अंजली कुमारी, 17 को राजीव कुमार, 18 को टुन्नी देवी, 19 को नागेंद्र कुमार, 21 को एसकेएमसीएच के डॉ. शशि कुमार व डॉ.प्रियंका, 24 को कुढ़नी सीएचसी के डॉ.दिनेश कुमार, 28 को पीएमसीएच के एफएमटी विभाग के डॉ. संदीप कुमार सिंह, 29 को एफएसएल पटना के सहायक निदेशक दीपक कुमार और 30 जुलाई को कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी व मुखिया पति पवन कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की गवाही हुई।

डीएनए जांच एवं बच्ची का लॉकेट बना ठोस सबूत: पुलिस ने रोहित की जींस की जेब से लॉकेट जब्त किया था। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी के समक्ष 10 जून को इसकी पहचान परेड कराई गई। बच्ची की मां ने इस लॉकेट को पहली नजर में ही पहचान लिया। विशेष कोर्ट के समक्ष लॉकेट के अलावा एफएसएल, डीएनए टेस्ट एंव गवाहों की गवाही अहम साक्ष्य साबित हुआ।