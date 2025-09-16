rohit found guilty in muzaffarpur kurhani rape and murder case बिहार के चर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में रोहित दोषी करार, कोर्ट में हैवान के चेहरे पर नहीं दिखा पश्चाताप, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsrohit found guilty in muzaffarpur kurhani rape and murder case

बिहार के चर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में रोहित दोषी करार, कोर्ट में हैवान के चेहरे पर नहीं दिखा पश्चाताप

फैसला सुनाए जाने को लेकर रोहित को जेल से विशेष कोर्ट में लाया गया। घटना को लेकर उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव नहीं थे। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। कोर्ट कक्ष में प्रवेश से पहले उसकी मां गले लगाकर रो पड़ी। इसका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुरTue, 16 Sep 2025 09:29 AM
share Share
Follow Us on
बिहार के चर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में रोहित दोषी करार, कोर्ट में हैवान के चेहरे पर नहीं दिखा पश्चाताप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुढ़नी के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीया बच्ची की हत्या के 112 दिन बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सोमवार को फैसला सुनाया। 69 दिनों में सेशन-ट्रायल पूरा होने बाद उन्होंने रोहित कुमार सहनी (28) को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर विशेष कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी।

विशेष कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने), 103 (1) (हत्या), 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने), 303 (2) (बच्ची का लॉकेट चोरी करने) और पॉक्सो एक्ट की धारा-छह (नाबालिग पर यौन हमला) के तहत रोहित को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने 15 गवाहों को पेश किया। वहीं, उसके बचाव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने चार गवाहों को पेश किया।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में RJD का युवाओं पर दांव, उम्रदराज नेताओं का टिकट काटने का फैसला

दुष्कर्म के बाद बच्ची की निर्मम हत्या की गई। विशेष कोर्ट ने बीएनएस की संगीन धाराओं में रोहित को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान दोषी को फांसी देने की प्रार्थना विशेष कोर्ट से करेंगे।

रोहित के चेहरे पर नहीं थे पश्चाताप के कोई भाव

फैसला सुनाए जाने को लेकर सोमवार को रोहित को जेल से विशेष कोर्ट में लाया गया। घटना को लेकर उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव नहीं थे। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। कोर्ट कक्ष में प्रवेश से पहले उसकी मां गले लगाकर रो पड़ी। इसका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैसला सुनने के बाद भी वह सहज भाव से कोर्ट से निकला। उधर, मृत बच्ची की मां की आंखें फैसला सुनने के बाद भर आई। बिना किसी से कुछ बात किए वह कोर्ट रूम से निकल गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70 फीसदी, सत्ता में भागीदारी 10% भी नहीं

स्पीडी ट्रायल से सुनवाई, 21 दिन में अभियोजन गवाही पूरी

विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन में स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों को पेश किया। सभी की गवाही 21 दिनों में पूरी हो गई। 26 मई को हुई इस घटना में पुलिस ने 27 जून को रोहित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। आठ जुलाई को विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिया।

नौ जुलाई को लखींद्र सहनी, दस जुलाई को जितेंद्र पासवान, 11 जुलाई को विकास कुमार, 14 जुलाई को मृत बच्ची की मां, 15 व 16 जुलाई को कांड की आईओ दारोगा अंजली कुमारी, 17 जुलाई को राजीव कुमार, 18 जुलाई को टुन्नी देवी, 19 जुलाई को नागेंद्र कुमार, 21 जुलाई को एसकेएमसीएच के डॉ. शशि कुमार व डॉ.प्रियंका की गवाही हुई।

इसके अलावा 24 जुलाई को कुढ़नी सीएचसी के डॉ.दिनेश कुमार, 28 जुलाई को पीएमसीएच के एफएमटी विभाग के डॉ. संदीप कुमार सिंह, 29 जुलाई को एफएसएल पटना के सहायक निदेशक दीपक कुमार, 30 जुलाई को कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी और मुखिया पति पवन कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की गवाही हुई। गवाही पूरी होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने 4 सितंबर को फैसले की तिथि तय की थी।

ये भी पढ़ें:बिहार में नीतीश के मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला, मारपीट में एक घायल