शर्म का विषय है कि...नीतीश को रोहिणी का कड़वा संदेश; छपरा-पटना कांड पर लालू की बेटी लाल हुईं

संक्षेप: रोहिणी आचार्या ने आरोप लगाया है कि महिला सुरक्षा के दावों के बीच बिहार में नारी अत्याचार और हिंसा की शिकार हो रही हैं। नीतीश सरकार इसे रोकने में विफल है।

बिहार की राजधानी पटना में एक पार्षद के बेटे ने एकतरफा प्यार में अपनी कथित प्रेमिका को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया। सारण में एक 17 साल की लड़की के साथ हथियार के बल पर तीन लड़कों ने गैंगरेप किया। राज्य में महिलाओं के साथ अपराध और हिंसा पर राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने नीतीश कुमार पर तीखा वार किया है। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्या ने सीएम के नाम कड़वा संदेश पोस्ट किया है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रोहिणी आचार्या ने लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री जी .. ये शर्म का विषय है कि क़ानून के राज के आपके तमाम दावों के बावजूद बिहार में बेटियां असुरक्षित हैं .. दुःखद सच्चाई ये है कि सरकार की संवेदनहीनता, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकारी-प्रशासनिक उदासीनता और नाकामी की वजह से बहन-बेटियों के लिए तनिक भी सुरक्षित नहीं रह गया है बिहार। हैरानी की बात है कि पूरे प्रदेश में लगभग रोज बहन-बेटियों के साथ अत्याचार-दुराचार-यौनाचार हो रहा है , फिर भी गहरी नींद में सरकार सोई हुई है।

मुख्यमंत्री जी .. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में अपराधियों को कानून का रत्तीभर भी भय नहीं है? आपके तमाम निर्देशों के बावजूद बेटियों के प्रति हिंसक व यौन अपराध की घटनाएं खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? क्या बिहार में अपराधियों के बीच ये धारणा कायम हो चुकी है कि वो अपराध करने के बाद भी बड़ी आसानी से बच जाएंगे?"

रोहिणी ने अपने पोस्ट में मार्मिक थंबनेल भी लगाया है और पोस्ट के अंदर दो तस्वीरें इनसर्ट किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में सरकार और पुलिस सक्षम नहीं है।

सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र में शौच के लिए घर से निकली 17 वर्षीया किशोरी से बुधवार रात 11 बजे तीन मनचलों ने गैंगरेप किया। गर्दन पर चाकू रख और पिस्टल दिखा हैवानियत की। इसका वीडियो बना वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक पर पहले से तीन केस दर्ज हैं। चर्चा है कि घटनास्थल के निकट एक महिला भी खड़ी थी, जिसने बचाव का कोई प्रयास नहीं किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीनों युवक गमछा से मुंह बांधे हुए थे। एक का गमछा खुल गया तो उसकी पहचान कर ली। युवक गांव का ही था। पीड़िता के कई अंगों पर जख्म के निशान हैं। उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले में अभियुक्त पवन कुमार पांडेय और सनी कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे युवक की तलाश पुलिस कर रही है।