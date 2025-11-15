Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsrohini acharya tejashwi sanjay yadav rameez tej pratap who is villain in lalu family crisis after bihar election defeat
तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्या भी गेट आउट? खुलकर सामने आई लालू परिवार और RJD की कलह

तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्या भी गेट आउट? खुलकर सामने आई लालू परिवार और RJD की कलह

संक्षेप: Lalu Family Crisis: बिहार चुनाव हार के बाद लालू परिवार का विवाद सामने आ गया है। हाल ही में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या का बयान सामने आया है, जिसने बिहार की सियासत में लालू परिवार के भीतर के कलह को उजागर कर दिया है।

Sun, 16 Nov 2025 12:06 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lalu Family Crisis: क्या तेज प्रताप जैसा हुआ रोहिणी आचार्या का हाल? यह सवाल तब और गहरा हो गया जब बिहार चुनाव 2025 की हार के ठीक बाद लालू यादव की बेटी और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर खुलकर निशाना साध दिया और दावा किया कि उन्हें परिवार से निकाल दिया गया है। जिस तरह तेज प्रताप पहले ही घर और पार्टी दोनों से बाहर किए जा चुके हैं, क्या उसी रास्ते पर अब रोहिणी के कदम भी दिख रहे हैं? और इन दोनों की बातों से एक नाम बार-बार सामने आ रहा है, आखिर लालू परिवार का ‘विलेन’ कौन है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार ने राजद के भीतर की खींचतान और पारिवारिक टकराव को एक बार फिर पूरी तरह उजागर कर दिया है। शनिवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने मीडिया के सामने ऐसा बयान दे दिया, जिसने आरजेडी की सियासत और लालू परिवार दोनों में भूचाल ला दिया।

एयरपोर्ट पर रोहिणी ने बेबाकी से कहा, “मेरा अब कोई परिवार नहीं है। जाइए तेजस्वी, संजय और रमीज से पूछिए… उन्हीं ने मुझे परिवार से निकाला। किसी को जिम्मेदारी लेनी नहीं, बस दोष दूसरों पर डालना है। पूरा देश पूछ रहा है आरजेडी की हालत ऐसी क्यों हुई।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नाम लोगे तो बदनाम कर दिया जाएगा, चप्पल उठाकर मारेंगे; रोहिणी की शिकायत

रोहिणी ने कहा कि अब परिवार में माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर संजय यादव या रमीज के बारे में सवाल किया जाए, तो अपमान झेलना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया, “इनके बारे में पूछा तो परिवार से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, गाली दिलवाई जाएगी और चप्पल उठाकर भी मारा जाएगा।” उनके इस आरोप ने साफ कर दिया कि सियासी हार की आग अब लालू परिवार की दीवारों तक भड़क चुकी है।

तेज प्रताप और रोहिणी की नाराजगी एक ही नाम पर केंद्रित

ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव को लालू परिवार पहले ही घर और पार्टी दोनों से बाहर कर चुका है। तेज प्रताप ने भी बार बार सार्वजनिक रूप से यही आरोप लगाया कि संजय यादव ही इस पूरे विवाद के मास्टरमाइंड हैं। वे तो उन्हें खुलकर “जयचंद” भी कह चुके हैं। अब जब रोहिणी आचार्या भी उसी संजय यादव और रमीज को परिवार में गहराते तनाव का कारण बता रही हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई लालू परिवार का ‘विलेन’ वही है, जिसे तेज प्रताप और रोहिणी लगातार निशाना बना रहे हैं?

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav Rohini Acharya
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।