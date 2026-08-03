बांकीपुर उपचुनाव नतीजों पर रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव को दे डाली नसीहत

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। रोहिणी ने यह भी कहा कि ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है l

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद प्रशांत किशोर की जीत के जरिये लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक कलह एक बार फिर सबके सामने आ गई है। इस उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। रोहिणी ने यह भी कहा कि ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है l

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है, जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है l विजेता को हार्दिक बधाई और जन-समर्पित कार्यकाल और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।"

रोहिणी की इस पोस्ट का राजनीतिक मतलब साफ पढ़ा जा रहा है। रोहिणी का इशारा तेजस्वी यादव और आरजेडी के भीतर चल रही नेतृत्व-संरचना की तरफ था, क्योंकि उन्होंने संदेश में जनता से जुड़ाव, कार्यकर्ताओं का सम्मान और लगातार संवाद को जीत का कारण बताया। हालांकि, इसमें उन्होंने तेजस्वी और प्रशांत किशोर दोनों में से किसी का नाम नहीं लिखा।

तेजस्वी पर निशाना क्यों माना जा रहा? रोहिणी के इस बयान को तेजस्वी पर निशाना इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में वे पार्टी नेतृत्व और परिवार की राजनीति को लेकर सार्वजनिक तौर पर असंतोष जता चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में नाकामी के बाद लालू परिवार और आरजेडी नेतृत्व से जुड़ी शिकायतें और कलह खुलकर सामने आई हैं।

इससे पहले विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी ने यह भी दावा किया था कि उनसे गाली-गलौज की गई, चप्पल से मारने की बात कही गई और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, “मेरा कोई परिवार नहीं है” और वे राजनीति छोड़ रही हैं।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत 31 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासलि कर ली है। प्रशांत किशोर ने 18953 वोटों के अंतर से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को हराया। पीके को 63203 वोट मिले, जबकि नीरज को 44250 वोट। वहीं आरजेडी की रेख कुमारी शुरुआत से ही वोटों की गिनती में तीसरे नंबर पर रहीं। उन्हें 14085 वोट मिले।