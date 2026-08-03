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प्रशांत किशोर को बधाई के बहाने रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, पढ़िए क्या कहा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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रोहिणी आचार्या ने प्रशांत किशोर को बधाई देने बहाने अपने भाई और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है।

Prashant Kishor Rohini Acharya
प्रशांत किशोर, रोहिणी आचार्या

Rohini congratulates Prashant taunts on Tejaswi: बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को जीत की बधाई मिलने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने ट्वीट कर पीके को बधाई दी है। हालांकि, रोहिणी आचार्या ने एक तीर से दो निशाना साधा है। उन्होंने पीके को ग्रीट करने बहाने अपने भाई और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। कहा है कि जनता से निरंतर जनता से संपर्क में रहता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, जीत उसी की होती है।

बिहार की राजधानी पटना के एएन कॉलेज में बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग हुई। लालू की बेटी डॉ रोहिणी आचार्या हजारों की किलोमीटर दूर सिंगापुर से चुनाव के परिणाम पर नजर बनाए रखा। काउंटिंग के रुझान में प्रशांत किशोर की जीत पर उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है। रोहिणी आचार्या ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है, जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है।"

उन्होंने आगे कहा है कि यह जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। एक विजेता को हार्दिक बधाई और जन-समर्पित कार्यकाल तथा भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।

बांकीपुर उपचुनाव के बीच तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए। मात्र दो दिन पहले ही वे पटना पहुंचे और अंतिम दौर में बांकीपुर रोड शो किया। इससे पहले भी 2025 विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव काफी दिनों तक नहीं दिखे। आम चुनाव में राजद की करारी हार पर राजद की अंदर की कलह सतह पर आ गई। रोहिणी आचार्या ने समीक्षा कर हार की जिम्मेदारी तय करने का मुद्दा उठाया तो भाई बहन के बीच ऐसा विवाद हुआ कि रोहिणी आचार्या माता-पिता का घर छोड़कर चली गईं। उन्होंने संजय यादव को पार्टी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि यह सवाल उठाने पर उन्हें अपमानित किया गया। रोहिणी आचार्या तेजस्वी यादव की बेटी के जन्मदिन की मेगा पार्टी से भी दूरी बना ली। विधानसभा का सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे। मृत्युंजय तिवारी और रितु जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। रोहिणी आचार्या ने एक ट्वीट से सभी मुद्दों को सुलगा दिया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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