प्रशांत किशोर को बधाई के बहाने रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, पढ़िए क्या कहा

रोहिणी आचार्या ने प्रशांत किशोर को बधाई देने बहाने अपने भाई और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है।

Rohini congratulates Prashant taunts on Tejaswi: बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को जीत की बधाई मिलने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने ट्वीट कर पीके को बधाई दी है। हालांकि, रोहिणी आचार्या ने एक तीर से दो निशाना साधा है। उन्होंने पीके को ग्रीट करने बहाने अपने भाई और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। कहा है कि जनता से निरंतर जनता से संपर्क में रहता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, जीत उसी की होती है।

बिहार की राजधानी पटना के एएन कॉलेज में बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग हुई। लालू की बेटी डॉ रोहिणी आचार्या हजारों की किलोमीटर दूर सिंगापुर से चुनाव के परिणाम पर नजर बनाए रखा। काउंटिंग के रुझान में प्रशांत किशोर की जीत पर उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है। रोहिणी आचार्या ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है, जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है।"

उन्होंने आगे कहा है कि यह जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। एक विजेता को हार्दिक बधाई और जन-समर्पित कार्यकाल तथा भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।