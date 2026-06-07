परिवार, मुंहबोले मामा या कोई तीसरा? तेजस्वी कब करेंगे MLC कैंडिडेट का ऐलान

हाल ही में बिहार में संपन्न राज्यसभा चुनाव में भाजपा के शिवेश राम ने जीत दर्ज कर चौंका दिया था। इस दौरान जमकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। कांग्रेस के तीन विधायकों ने पार्टी के स्टैंड से अलग होकर एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में मतदान किया था।

Bihar MLC Election: बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से स्थिति लगभग स्पष्ट कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चार कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। वहीं, जेडीयू ने भी चार उतारे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी का एक कैंडिडेट उपचुनाव के लिए मैदान में है, जो कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। चिराग पासवान ने भी कल एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अब सबकी निगाहें महागठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी हुई हैं।

महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अब तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। विधान परिषद की गणित के मुताबिक विपक्षी खेमे के सिर्फ एक ही उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। ऐसा इसलिए कि एक एमएलसी को कम से कम 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यक्ता है। आरजेडी के पास खुद के 25 विधायक हैं। उसे भी विपक्षी खेमे में शामिल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है।

आरजेडी के लिए एक अनार और सौ बीमार वाली स्थिति बन गई है। एक ही सीट के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर यात्रा के बाद इस रेस में उनकी बेटी रोहिणी आचार्या का भी नाम शामिल हो गया है। तेजस्वी अगर रोहिणी के नाम पर सहमति देते हैं तो फिर एकबार परिवारवाद के आरोपों का जवाब देना होगा। आरजेडी की संभवित लिस्ट में राबड़ी यादव के मुंहबोले भाई सुनील सिंह का भी नाम शामिल है। बिस्कोमान का चुनाव हारने के बाद उनके सियासी वजूद पर खतरा मंडराने लगा है।

कुशवाहा के स्टैंड पर टिकी निगाहें एनडीए की लिस्ट सामने आ जाने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट मंडराने लगा है। इस चुनाव में अगर वह एमएलसी बनकर नहीं जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। कुशवाहा अगर अपने बेटे को नौवें सीट पर उम्मीदवार बनाते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। इस लड़ाई में दूसरी वरियता वाले वोटों का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह की दावेदारी मजबूत हो सकती है। क्योंकि यह जगजाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में जमकर हॉर्स ट्रेडिंग होती है।

कांग्रेस के 3 विधायकों ने बढ़ाई धड़कनें हाल ही में बिहार में संपन्न राज्यसभा चुनाव में भाजपा के शिवेश राम ने जीत दर्ज कर चौंका दिया था। इस दौरान जमकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। कांग्रेस के तीन विधायकों ने पार्टी के स्टैंड से अलग होकर एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में मतदान किया था। हाल के दिनों में भी ये तीनों विधायक पार्टी की मीटिंग से दूर ही दिखते हैं।