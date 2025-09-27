लाख दो गाली, तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली; नीतीश के एक भाषण ने बदल दिया रोहिणी का टोन

लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मायका परिवार और राजद से नाराज रोहिणी आचार्या का सुर बदल गया है। नीतीश कुमार के एक भाषण से रोहिणी का टोन बदल दिया और अब उन्होंने कहा है कि चाहे लाख गाली दो, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने लगभग दस दिन से चल रहे पारिवारिक कलह से परेशान अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को शनिवार को राहत की सांस दे दी है। लालू, तेजस्वी समेत पूरे मायका परिवार और पार्टी को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अनफॉलो कर चुकीं रोहिणी बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के भाषण से इतनी व्यथित हुई हैं कि उन्होंने कह दिया कि चाहे लाख गाली दे दो, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। तेजस्वी की यात्रा बस में उनकी सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने के बाद पार्टी और परिवार में यह बवाल शुरू हुआ था।