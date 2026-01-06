जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं.., बेटे की सफलता पर रोहिणी आचार्या का पोस्ट

संक्षेप: अब रोहिणी आचार्या के घर खुशी आई है। रोहिणी ने अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल रोहिणी आचार्या ने अपने बेटे के मीलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें जीवन में सफलता का संदेश भी दिया है।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में पिछले कुछ वक्त से शायद सबकुछ ठीक नहीं है। पहले लालू यादव ने खुद अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाला था। इसके बाद बिहार चुनाव के परिणाम आने और राजद की करारी हार के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी पर सवाल उठाए थे। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि उनपर चप्पल से हमला किया गया और घऱ से निकाल दिया गया थाा। रोती हुई रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव और संजय यादव का नाम भी लिया था।

लेकिन अब रोहिणी आचार्या के घर खुशी आई है। रोहिणी ने अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल रोहिणी आचार्या ने अपने बेटे के मीलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें जीवन में सफलता का संदेश भी दिया है। रोहिणी ने लिखा, 'आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है ..

आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ , हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं .. हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है।' रोहिणी आचार्या के भाई तेजप्रताप यादव ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट किया है।

यहां आपको बता दें कि रोहिणी आचार्या ने पिछले साल खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद परिवार में हुए उनके अपमान की वजह से अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया था। उन्होंने इस अपमान के लिए अपने भाई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद)के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद संजय यादव और रमीज नीमत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में संजय और रमीज की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि राजद की करारी हार और 243 सदस्यीय नयी विधानसभा में पार्टी के केवल 25 सीटों पर सिमट जाने के लिए दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।