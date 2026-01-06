Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsrohini acharya said to her son Warriors are forged in life toughest battles
जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं.., बेटे की सफलता पर रोहिणी आचार्या का पोस्ट

जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं.., बेटे की सफलता पर रोहिणी आचार्या का पोस्ट

संक्षेप:

अब रोहिणी आचार्या के घर खुशी आई है। रोहिणी ने अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल रोहिणी आचार्या ने अपने बेटे के मीलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें जीवन में सफलता का संदेश भी दिया है।

Jan 06, 2026 08:41 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में पिछले कुछ वक्त से शायद सबकुछ ठीक नहीं है। पहले लालू यादव ने खुद अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाला था। इसके बाद बिहार चुनाव के परिणाम आने और राजद की करारी हार के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी पर सवाल उठाए थे। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि उनपर चप्पल से हमला किया गया और घऱ से निकाल दिया गया थाा। रोती हुई रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव और संजय यादव का नाम भी लिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लेकिन अब रोहिणी आचार्या के घर खुशी आई है। रोहिणी ने अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल रोहिणी आचार्या ने अपने बेटे के मीलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें जीवन में सफलता का संदेश भी दिया है। रोहिणी ने लिखा, 'आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है ..

ये भी पढ़ें:SP के साथ जमीन माफियाओं की लिस्ट बनाएं, बिहार के सभी DM को विजय सिन्हा का फरमान

आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ , हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं .. हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है।' रोहिणी आचार्या के भाई तेजप्रताप यादव ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट किया है।

यहां आपको बता दें कि रोहिणी आचार्या ने पिछले साल खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद परिवार में हुए उनके अपमान की वजह से अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया था। उन्होंने इस अपमान के लिए अपने भाई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद)के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद संजय यादव और रमीज नीमत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में संजय और रमीज की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि राजद की करारी हार और 243 सदस्यीय नयी विधानसभा में पार्टी के केवल 25 सीटों पर सिमट जाने के लिए दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

रोहिणी आचार्या ने यह भी खुलासा किया था कि परिवार के एक सदस्य ने उन पर चप्पल फेंकी थी। इस अपमान के बाद वह अपनी मां राबड़ी देवी के 10, सर्कुलर स्थित आवास से बाहर निकलीं और आक्रोशित होकर उन्होंने राजनीति छोड़ने की भी घोषणा कर दी थी। रोहिणी, पिता लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान करने के लिए चर्चा में थीं और सारण लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं, जहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:बिहार में रात होगी सर्द, उत्तर के 19 और दक्षिण के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Rohini Acharya Tej Pratap Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।