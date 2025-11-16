Hindustan Hindi News
मायके में भाई हो तो घर-ससुराल ही देखें बहनें; रोहिणी से कहा गया- लालू को गंदी किडनी लगवा दी

मायके में भाई हो तो घर-ससुराल ही देखें बहनें; रोहिणी से कहा गया- लालू को गंदी किडनी लगवा दी

संक्षेप: इधऱ रविवार को भी रोहिणी आचार्या ने एक के बाद कई पोस्ट एक्स पर किए। रोहिणी ने इसी तरह एक पोस्ट में लिखा, ‘कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी।

Sun, 16 Nov 2025 01:54 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में मिली करारी हार से अभी राष्ट्रीय जनता दल उबर नहीं सकी है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर की पारिवारिक कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को मिली करारी हार के एक दिन बाद, पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्या ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की शनिवार को घोषणा की।

एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकीं रोहिणी लंबे समय से सिंगापुर में अपने पति के साथ रह रही हैं। उन्होंने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में की। उन्होंने कहा, “मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं…... संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था...… और मैं पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।”

इधऱ रविवार को भी रोहिणी आचार्या ने एक के बाद कई पोस्ट एक्स पर किए। रोहिणी ने इसी तरह एक पोस्ट में लिखा, ‘कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं , अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे " ..

सभी बहन - बेटियां अपना घर - परिवार देखें, अपने माता - पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें .. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली .. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया .. आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।’

मुझे अनाथ बना दिया गया- रोहिणी

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में रोहिणी आचार्या ने कहा 'कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..

कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ - बाप बहनों को छोड़ आयी , मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया ….आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी - बहन पैदा ना हो'

