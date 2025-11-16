बड़ा गुनाह हो गया, लालू को किडनी देकर भी पछताने लगीं रोहिणी; तेजस्वी यादव को भी लपेटा

संक्षेप: रविवार को दूसरा ट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर भी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी को लपेटे में लेते हुए कहा कि उन्हें अपने हरियाणवी दोस्त से ही किडनी मांगनी चाहिए थी।

परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान करने का बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी और उनके साथियों पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने रविवार को लगातार दो ट्वीट करके परिवार की कलह सार्वजनिक कर दी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव को किडनी देने को लेकर भी पछतावा जाहिर किया और कहा कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बताया कि उनसे यहां तक कहा गया कि करोड़ों रुपये लेकर और टिकट लेकर उन्होंने अपनी गंदी किडनी पिता लालू को दी थी।

रविवार को दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने कहा, 'कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं , अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे "

रोहिणी ने आगे कहा, ‘सभी बहन - बेटियां अपना घर - परिवार देखें, अपने माता - पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें .. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली .. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया .. आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।’