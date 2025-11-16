Hindustan Hindi News
Rohini acharya regrets donating her kidney to Lalu Prasad Yadav implicates Tejashwi Yadav
बड़ा गुनाह हो गया, लालू को किडनी देकर भी पछताने लगीं रोहिणी; तेजस्वी यादव को भी लपेटा

संक्षेप: रविवार को दूसरा ट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर भी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी को लपेटे में लेते हुए कहा कि उन्हें अपने हरियाणवी दोस्त से ही किडनी मांगनी चाहिए थी।

Sun, 16 Nov 2025 12:53 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान करने का बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी और उनके साथियों पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने रविवार को लगातार दो ट्वीट करके परिवार की कलह सार्वजनिक कर दी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव को किडनी देने को लेकर भी पछतावा जाहिर किया और कहा कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बताया कि उनसे यहां तक कहा गया कि करोड़ों रुपये लेकर और टिकट लेकर उन्होंने अपनी गंदी किडनी पिता लालू को दी थी।

रविवार को दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने कहा, 'कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं , अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे "

रोहिणी ने आगे कहा, ‘सभी बहन - बेटियां अपना घर - परिवार देखें, अपने माता - पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें .. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली .. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया .. आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।’

इससे पहले भी एक ट्वीट करके रहिणी ने कहा था कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया और मारने के लिए चप्पल उठाई गई। उन्होंने कहा कि बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप को छोड़ आई।मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। बता दें कि शनिवार को रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और तेजस्वी यादव के करीबी रमीज नेमत पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाते हुए फैमिली और पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान कर दिया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Lalu Prasad Yadav Rohini Acharya Tejashwi Yadav
