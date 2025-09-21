मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है.., RJD और परिवार से नाराजगी की अटकलों पर रोहिणी ने दी सफाई

रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे विधानसभा का प्रत्याशी भी नहीं बनना है और न ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। न राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है।

हाल ही में बिहार की राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि लालू परिवार में झगड़ा तेज हो गया है। अटकलें लगाई जा रही थीं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार में नाराज चल रही हैं। अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से नाराजगी पर अब अपनी सफाई दी है। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी ने कहा, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड - मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी , न है और ना ही आगे रहेगी।

रोहिणी ने कहा कि मुझे विधानसभा का प्रत्याशी भी नहीं बनना है और न ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। न राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है। ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता - पिता के प्रति सम्मान व समर्पण , मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है।'